Амурчане написали географический диктант на «тройку»

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Из 100 возможных баллов в среднем участники из Амурской области набрали 38 баллов. Это чуть ниже, чем в целом по стране. Средний балл, набранный участниками акции в России, равен 43,9, говорится на сайте российского географического общества.

В целом среди регионов ДФО по среднему баллу Приамурье оказалось на четвертом месте, пропустив вперед Магаданскую область (46,8), Еврейскую АО (45,6) и Хабаровский край (40). Список лидеров по среднему баллу в стране возглавили: Костромская область – 66,2, Республика Ингушетия – 63,2, Смоленская область – 62,9. Максимальные 100 баллов в стране получили 447 человек. Регионами-лидерами по стобалльникам стали Санкт-Петербург (78 человек), Москва (75 человек), Тверская область (37 человек). Были и такие работы, в которых не нашлось ни одного правильного ответа. 0 баллов за тестирование получили 310 человек.

Наиболее лёгкими оказались вопросы, связанные со знанием географических понятий, приборов, регионов произрастания растений. Значительные сложности вызвала работа с масштабом карты. Большая часть участников также не знакома с расположением заповедников и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Подавляющее большинство прошедших географическое тестирование находится в возрасте 11-18 лет.

Есть ли стобалльники в Амурской области, были ли те, кто не набрал ни одного балла и какие вопросы у амурчан вызвали самые большие трудности, неизвестно. В этом году регионы впервые за три года проведения диктанта не получили сводных данных.

«Вся информация стекается в Москву в исполнительную дирекцию. Почему-то в этом году они не рассылают нам данные, я не знаю по какой причине. После первых двух диктантов по региональным отделениям присылали сводки по регионам по всем, пусть она была не очень подробная, но все-таки. Хоть какая-то статистика. Официальная причина мне не известна, но фактически я предполагаю, что результаты невысокие в целом. Результаты нехороши по причине совершенно понятной – очень сложные были задания, для непрофессионала практически невозможные.

И результаты по определению должны были быть низкие, они такие и получились. Потому что все, что ниже 50 баллов – это считается, не очень хорошо, это низкий уровень уже. И вина здесь не людей, которых участвовали, а составителей заданий диктанта, безусловно. Было много заданий на чисто специфические географические знания, которые знать может только человек с географическим образованием», – считает председатель Амурского областного отделения Русского географического общества Геннадий Илларионов.

Всего в Амурской области на начало проведения диктанта была заявлена 51 площадка, по предварительным данным, участие в написании диктанта приняли около двух тысяч человек. Причем половина этой статистики – участники из ДВОКУ. Там свои знания по географии проверили около 1 000 человек. Это практически весь профессорско-преподавательский состав вместе с курсантами, в том числе спецфакультета.

Есть мнение, что хорошую традицию проведения диктанта может испортить статистический момент. Некоторые регионы словно соревнуются друг с другом по количеству площадок и участников. Так, в 2016 году в Якутии было заявлено площадок больше, чем населенных пунктов в Республике.