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Водитель, виновный в смертельном ДТП на ОКЦ, попросил дать ему условное наказание

Водитель, виновный в смертельном ДТП на ОКЦ, попросил дать ему условное наказание

В Благовещенске завершается судебный процесс по делу о смертельном ДТП, случившемся в районе ОКЦ. В пятницу, 26 января, подсудимый произнес последнее слово: он полностью раскаивался в содеянном и просил дать ему условный срок.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 6 мая 2017 года в районе ОКЦ. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые по правилам переходили улицу Ленина. Юноша скончался, а девушка получила травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной. В октябре судебное следствие почти завершилось, однако у пострадавшей стороны появилась свидетельница, которая показала, что подсудимый выпивал в день аварии.

Расследование возобновили. Защита также привела свидетеля – приятеля подсудимого, который утверждал, что водитель не пил. Однако данные биллинга телефонных звонков разошлись с его показаниями.

В пятницу, 26 января, подсудимому предоставили последнее слово.

«В первую очередь хочу попросить прощения перед родными потерпевших. Я прекрасно их понимаю, я сам родитель. Не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь. Хочу сказать также, что девушка, давшая показания о том, что видела меня в тот день в алкогольном опьянении, – пусть это будет на ее совести».

Он также добавил, что на свободе вел «нормальный образ жизни», не был ни алкоголиком, ни наркоманом, имеет ребенка, съемное жилье и постоянно работал.

«До сих пор не могу себя простить, что в тот день испугался, – добавил он. – Вину свою признаю полностью, очень раскаиваюсь. Прошу назначить мне любой условный срок. Находясь на воле, хотел бы хоть как-то помочь вам, чтобы вы хотя бы чуть-чуть поменяли обо мне мнение».

Потерпевшая сторона в раскаяние поверила не до конца. «Может, он, конечно, в чем-то раскаивается, но такие люди редко меняются, – считает отец погибшего в аварии юноши. – Мне также непонятен срок, который просит прокурор: четыре с половиной года по статье, за которую дают до семи лет. Посмотрим, что скажет суд».

Он не верит словам подсудимого о том, что в момент аварии тот был трезв, так как свидетельница потерпевшей стороны, утверждавшая, что водитель выпивал, была беспристрастной, сама вызвалась дать показания. А противоположные показания друзей водителя, совершившего ДТП, вступают в противоречия с показаниями биллинга телефонов.

Отец погибшего надеется, что суд назначит более пяти лет. В противном случае он намерен оспаривать решение в высших судебных инстанциях.

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#авария возле ОКЦ #ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    А талоны на усиленное питание он не попросил? Шкуру свою пытается спасти, урод....

  • Кайзер

    Кайзер
    3 часа назад

    Условный срок выпрашивает чёрт дырявый... Совесть есть вообще??? Признай уже вину свою гнида.... и ответь по полной за убийство пацана.... За очко своё дырявое боится носорог...

  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    Посмотрев видео с камеры как он несётся и не остановился,( при такой ситуации трезвый водитель остановился бы чтобы понять что произошло ) а этот даже не притормрзил,да и на суде вел себя вызывающе, фиктивные свидетели и т.д.А теперь понял что срок реальный светит прощение просит.Не будет с него толку.Только срок не реальный прокурор просит, минимум 5 лет.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Не "мужчина" трудновато ему будет или "легко" кисмэт...

  • Кайзер

    Кайзер
    3 часа назад

    "Находясь на воле, хотел бы хоть как-то помочь вам, чтобы вы хотя бы чуть-чуть поменяли обо мне мнение». - Интересно каким образом помогать собрался??? Сына им с того света вернёт???? Г...дон безмозглый....

  • vitl33

    vitl33
    3 часа назад

    Если бы не было видео ещё можно было бы о чём-то вести речь...Но там все факты на лицо, 7-ра если был трезвый, 15-ть если пьяный. Хотя по идее расстрел нужен или иначе никогда такое не искоренить. 10-ок показательно расстрелять, пьяных за рулём в десятки раз сократится.

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    чирик общего за испуг, чтобы в следующий раз не пугался, бухой - преднамеренное убийство

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Он ещё и жирнеет в СИЗО!

  • medium

    medium
    3 часа назад

    судя по видео - трезвый человек, наверное, остановился бы перед стоящим перед ним транспортом на красном свете светофора, а не стал бы игнорить красный свет, двойную сплошную, и при этом на огромной скорости. Просятся только два варианта - либо пьяный, либо обкуренный вусмерть. О чем он вообще пытается говорить, какой условный. видно же, что п.....и никакого настоящего раскаяния, так....чтобы срок скостить....

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    На видео видно всё. Хоть что потом говори.

  • алмазик

    алмазик
    2 часа назад

    Мерзковатое лицо....

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    На жалость давит. Обнять и плакать вместе. Понять и простить. Но я не верю что его совесть мучает вон как поправился в СИЗО.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    не удивлюсь если уродца просто отпустят, под амнистию попадет или еще как. Как то уж слишком его тянут.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    наказать по полной. чтоб уроком для других было. чтоб не садились за руль пьяные. в Китае за убийство смертная казнь.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Геральт

    не удивлюсь если уродца просто отпустят, под амнистию попадет или еще как. Как то уж слишком его тянут.



    + много.

  • Долгий

    Долгий
    2 часа назад

    Девушке дали реальный срок, которая учительницу сбила, причём будучи трезвая и с места аварии не скрывалась, а этому лбу условный! Да ну нах... Я верю в наших судей, не лишайте меня веры! 7 минимум

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Жаль что судья не женщина.....

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    alex 3

    Он ещё и жирнеет в СИЗО!



    Это безбелковый (голодный) отек. Опух от голода, ежели по-простому.

    Ну а по теме: не, не дадут. Скорее всего условняком и ограничатся. Деятельное раскаяние, сотрудничество со следствием и все такое...

    Пацана вот только не вернуть.

  • wnw123

    wnw123
    2 часа назад

    Месте бати можно потом этого хмыря задавить случайно и получить условный срок. Только надо скрыться, а иначе посадят

  • wnw123

    wnw123
    2 часа назад

    #на месте

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    В нормальном обществе возле суда толпа бы стояла с плакатами "Ему место за решеткой!". А у нас - нет, у нас никто не пойдёт. Власть наличие таких активистов беспокоит больше, чем пьяные отморозки за рулём. Тварь, как ты в глаза-то родителям убитого тобою парня смотришь?!

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Вот только за то, что преступник-убийца просит себе условный срок за убийство молодого человека и покалеченную молодую девушку, надо автоматически чтобы судья добавлял таким срок лет на пять.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Страшный случай, девочка сильно покалечена?

  • Rik

    Rik
    1 час назад

    "Суд апелляционной инстанции Амурской области оставил без изменения приговор 41-летнему мужчине, похитившему в 2016 году 10-летнюю девочку из ЕАО. Ранее преступника осудили на 19 лет колонии строгого режима" - за похищение почти 20 влепили, а за УБИЙСТВО парня 5 просят..... Бред!!!

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Терминатор

    Вот только за то, что преступник-убийца просит себе условный срок за убийство молодого человека и покалеченную молодую девушку, надо автоматически чтобы судья добавлял таким срок лет на пять.



    +++++++++++++++++

    с уважением

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    Терминатор

    Вот только за то, что преступник-убийца просит себе условный срок за убийство молодого человека и покалеченную молодую девушку, надо автоматически чтобы судья добавлял таким срок лет на пять.



    много плюсов

    С УВАЖЕНИЕМ!

  • Пчела

    Пчела
    1 час назад

    ++++++++++++

  • Tony Stark

    Tony Stark
    51 минута назад

    прокурор проплачен. вначале там вообще была муть, прокурор чуть ли его не защищал. теперь просит срок меньше минимального.

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