Водитель, виновный в смертельном ДТП на ОКЦ, попросил дать ему условное наказание

В Благовещенске завершается судебный процесс по делу о смертельном ДТП, случившемся в районе ОКЦ. В пятницу, 26 января, подсудимый произнес последнее слово: он полностью раскаивался в содеянном и просил дать ему условный срок.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 6 мая 2017 года в районе ОКЦ. Автомобиль, ехавший на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые по правилам переходили улицу Ленина. Юноша скончался, а девушка получила травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной. В октябре судебное следствие почти завершилось, однако у пострадавшей стороны появилась свидетельница, которая показала, что подсудимый выпивал в день аварии.

Расследование возобновили. Защита также привела свидетеля – приятеля подсудимого, который утверждал, что водитель не пил. Однако данные биллинга телефонных звонков разошлись с его показаниями.

В пятницу, 26 января, подсудимому предоставили последнее слово.

«В первую очередь хочу попросить прощения перед родными потерпевших. Я прекрасно их понимаю, я сам родитель. Не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь. Хочу сказать также, что девушка, давшая показания о том, что видела меня в тот день в алкогольном опьянении, – пусть это будет на ее совести».

Он также добавил, что на свободе вел «нормальный образ жизни», не был ни алкоголиком, ни наркоманом, имеет ребенка, съемное жилье и постоянно работал.

«До сих пор не могу себя простить, что в тот день испугался, – добавил он. – Вину свою признаю полностью, очень раскаиваюсь. Прошу назначить мне любой условный срок. Находясь на воле, хотел бы хоть как-то помочь вам, чтобы вы хотя бы чуть-чуть поменяли обо мне мнение».

Потерпевшая сторона в раскаяние поверила не до конца. «Может, он, конечно, в чем-то раскаивается, но такие люди редко меняются, – считает отец погибшего в аварии юноши. – Мне также непонятен срок, который просит прокурор: четыре с половиной года по статье, за которую дают до семи лет. Посмотрим, что скажет суд».

Он не верит словам подсудимого о том, что в момент аварии тот был трезв, так как свидетельница потерпевшей стороны, утверждавшая, что водитель выпивал, была беспристрастной, сама вызвалась дать показания. А противоположные показания друзей водителя, совершившего ДТП, вступают в противоречия с показаниями биллинга телефонов.

Отец погибшего надеется, что суд назначит более пяти лет. В противном случае он намерен оспаривать решение в высших судебных инстанциях.