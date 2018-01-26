На территории Благовещенского лесничества неизвестные срубили деревья

Фото: abp-proc.ru

В Приамурье природоохранной прокуратурой выявлены факты незаконной рубки деревьев на территории государственного лесного фонда. Рубки проводились в Благовещенском лесничестве. От рук неизвестных пострадали береза белая и дуб монгольский.

Установлено, что на территории лесничества неизвестные лица совершили две незаконные рубки деревьев. Были вырублены 53 дерева березы белой и 6 – дуба монгольского. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 191,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в полицию. Будет решаться вопрос об установлении и уголовном преследовании лиц, совершивших незаконные рубки.

В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка.