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26января
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На территории Благовещенского лесничества неизвестные срубили деревья

На территории Благовещенского лесничества неизвестные срубили деревья
Фото: abp-proc.ru

В Приамурье природоохранной прокуратурой выявлены факты незаконной рубки деревьев на территории государственного лесного фонда. Рубки проводились в Благовещенском лесничестве. От рук неизвестных пострадали береза белая и дуб монгольский.

Установлено, что на территории лесничества неизвестные лица совершили две незаконные рубки деревьев. Были вырублены 53 дерева березы белой и 6 – дуба монгольского. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 191,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в полицию. Будет решаться вопрос об установлении и уголовном преследовании лиц, совершивших незаконные рубки.

В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка.

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#закон #природа #происшествия

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