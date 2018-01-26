На месте пожара в Тамбовке найдено тело женщины
На месте пожара, который случился в селе Тамбовка Тамбовского района, было обнаружено тело женщины. Погибшая – 1959 года рождения. Причину ее смерти установит судмедэкспертиза, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Как сообщало информагентство, пожар в Тамбовке тушили 25 января. Горел трехквартирный жилой дом по улице Кооперативной, одна квартира в котором – жилая, а две – нежилые. Жилая квартира пострадала больше всего.
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