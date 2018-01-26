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26января
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сегодня, 11:17 0

Компромисс в помывочном вопросе: в Свободном определили цены на услуги бани

Компромисс в помывочном вопросе: в Свободном определили цены на услуги бани
Фото: knews.kg

Директор свободненского муниципального предприятия «Коммунальные услуги» попросил установить экономически обоснованный тариф на помывку в муниципальной бане размером в 470 рублей. В администрации города с этим не согласились.

25января в мэрии Свободного прошло совещание по данному вопросу под руководством главы города Юрия Романова.

На встрече наболевший банный вопрос пытались урегулировать заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Дорошкевич, начальник городского финансового управления Татьяна Димова, начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Свободного Елена Денисенко и директор МУП «Коммунальные услуги» Александр Федоров. Руководитель МУПа просил установить экономически обоснованный тариф в размере 470 рублей. Такое предложение не нашло отклика у присутствующих, сообщает пресс-служба администрации Свободного. Как отметила Елена Денисенко, за такую стоимость мыться точно никто не пойдет.

В ходе совещания было принято решение, которое предлагается опробовать в течение одного квартала этого года. Администрация города установит не экономически обоснованный тариф, а предельно допустимый. Его размер, если такое решение примут городские депутаты, составит 325 рублей для всех граждан. Эта цифра получилась в результате индексации, которую не проводили с 2015 года.

Для каждой категории льготников будет установлена пониженная стоимость одной помывки – по распоряжению директора МУПа, которое будет согласовано с администрацией города Свободного. Плюс теперь людям, пользующимися услугами муниципальной бани по льготам, предлагается посещать ее в любой день недели, а не только по четвергам.

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#ЖКХ #Свободный #цены

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