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26января
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Амурчане назвали страны, с которыми у России наиболее испорченные отношения

Амурчане назвали страны, с которыми у России наиболее испорченные отношения
Фото: my-shop.ru

Центр социальных инноваций «Черный куб» провел очередное исследование на Дальнем Востоке. Жителей спросили, с какими, по их мнению, странами у России сейчас хорошие отношения, а с какими – наиболее испорчены. В исследовании приняли участие и жители Амурской области.

Всего на вопросы специалистов ответили 8 255 жителей дальневосточного региона. Опрос проводился в течение десяти дней – с 10 по 20 января 2018 года. Каждый участник исследования на вопросы о том, кого считать хорошими партнерами России и с кем у страны наиболее испорченные отношения, мог назвать неограниченное количество стран. Ответы, содержащие мировые регионы, наднациональные образования, части света и континенты, непризнанные или частично признанные республики, а также регионы государств, не учитывались.

Большинство респондентов, отвечая на вопрос «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент хорошие отношения?», чаще всего называли три государства – Китай, Республику Беларусь, Казахстан. Еще два государства – США и Украина – были в приоритете при ответе на вопрос – «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент наиболее испорченные отношения?». Причем оказалось, что в этом вопросе жители регионов ДФО солидарны.

Наиболее хорошими партнерами России среди стран дальневосточники считают Китай (52,3 %), Белоруссию (40,7 %), Казахстан (38,1 %), Индию (12 %), Сирию (8,9 %) и Японию (5,2 %). Недалеко от первой «шестерки» в этом рейтинге также находятся Армения (4,5 %), Иран (4 %) и Южная Корея (3,2 %).

Что касается Амурской области, то в опросе участвовали 1 387 жителей региона. При ответе на вопрос «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент хорошие отношения?» назвали Китай – 60 %, Белоруссию – 47 %, Казахстан – 42 %, Сирию – 14 %, Индию – 7 % и Армению – 5 %.

При ответе на вопрос о наиболее испорченных отношениях дальневосточники чаще всего указывали США (70,4 %), Украину (31,3 %), Польшу (10,9 %), Великобританию (10 %), Эстонию (8,7 %) и Литву (8,3 %). Часто респонденты называли также Германию, Грузию и Латвию.

Амурчане при ответе на соответствующий вопрос указали: США – 77 %, Украину – 31 %, Польшу – 15 %, Великобританию – 10 %, Эстонию – 9 % и Литву – 7 %.

«В 2015 году мы проводили аналогичный опрос, правда, только в некоторых субъектах Дальнего Востока, – отмечает руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб", политолог Юрий Коломейцев. – Тогда рейтинги Китая были еще выше – более 60 %, то же самое касается и антирейтингов США – около 80 %. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить, что жители региона за последние три года стали более адаптированными к текущей политической конъюнктуре на мировой арене, анализ которой свидетельствует о достаточно сложном характере поведения и руководства КНР, и, тем более, администрации Белого Дома».

Просмотров всего: 1152

#политика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Смысл опроса?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    И кучу денег наверное потрачено на эту хрень.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Паны дерутся , а у холопов чубы трещат. Какие отношения могут быть у жителей села Варваровка или Лохвицы с такими странами как США или Австралия? Кто простому народу специально вдалбливает в голову злость и ненависть к каким то странам? Только зомбоящик! И вот когда эти "паны" доведут дело до войны, кровь за их алчность и пустые амбиции пойдет проливать как обычно -простой деревенский парень!

  • borer

    borer
    4 часа назад

    Исследовали насколько зомбировано население. Наверняка большинство респондентов дальше своего мухосранска и Хейхэ нигде не были.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Архиважнейший опрос.

    Следующий надо провести: чем вы подтираетесь в туалете, туалетной бумагой или газеткой?

    И да... у меня испорченных отношений со странами нет

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    alex 3

    Паны дерутся , а у холопов чубы трещат. Какие отношения могут быть у жителей села Варваровка или Лохвицы с такими странами как США или Австралия? Кто простому народу специально вдалбливает в голову злость и ненависть к каким то странам? Только зомбоящик! И вот когда эти "паны" доведут дело до войны, кровь за их алчность и пустые амбиции пойдет проливать как обычно -простой деревенский парень!



    + много. И почему гарант поехал собирать апплодисменты в Казань, а не в Береговой, Февральск или те же Лохвицы?)))

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Всё зло в мире от США с его сионистским олигархатом.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    stepan28rus

    Всё зло в мире от США с его сионистским олигархатом.



    Ты из ворюг что ли? Счет в банке и въезд в США запретили?



  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Хомяки в экстазе-омеригу вспомнили,тамхарашотудфуу!Сразу видно,кто страну на джинсы и жвачку разменивать помогал!

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Ага, есть с какими "наиболее" и есть с какими просто испорчены и судя по олимпиаде 2018 таких не мало...... и кто их ( отношения) портит?

    с уважением.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    29 минут назад

    Лично я и мои друзья ни с кем из вышеперечисленных стран, не ссорились.

    Это пахан там бабло своё делит с дружками, подельниками. Вот он и ссорится. Но он и его дружки – подельники, не Россия.

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