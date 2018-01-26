Амурчане назвали страны, с которыми у России наиболее испорченные отношения

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Всего на вопросы специалистов ответили 8 255 жителей дальневосточного региона. Опрос проводился в течение десяти дней – с 10 по 20 января 2018 года. Каждый участник исследования на вопросы о том, кого считать хорошими партнерами России и с кем у страны наиболее испорченные отношения, мог назвать неограниченное количество стран. Ответы, содержащие мировые регионы, наднациональные образования, части света и континенты, непризнанные или частично признанные республики, а также регионы государств, не учитывались.

Большинство респондентов, отвечая на вопрос «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент хорошие отношения?», чаще всего называли три государства – Китай, Республику Беларусь, Казахстан. Еще два государства – США и Украина – были в приоритете при ответе на вопрос – «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент наиболее испорченные отношения?». Причем оказалось, что в этом вопросе жители регионов ДФО солидарны.

Наиболее хорошими партнерами России среди стран дальневосточники считают Китай (52,3 %), Белоруссию (40,7 %), Казахстан (38,1 %), Индию (12 %), Сирию (8,9 %) и Японию (5,2 %). Недалеко от первой «шестерки» в этом рейтинге также находятся Армения (4,5 %), Иран (4 %) и Южная Корея (3,2 %).

Что касается Амурской области, то в опросе участвовали 1 387 жителей региона. При ответе на вопрос «На ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент хорошие отношения?» назвали Китай – 60 %, Белоруссию – 47 %, Казахстан – 42 %, Сирию – 14 %, Индию – 7 % и Армению – 5 %.

При ответе на вопрос о наиболее испорченных отношениях дальневосточники чаще всего указывали США (70,4 %), Украину (31,3 %), Польшу (10,9 %), Великобританию (10 %), Эстонию (8,7 %) и Литву (8,3 %). Часто респонденты называли также Германию, Грузию и Латвию.

Амурчане при ответе на соответствующий вопрос указали: США – 77 %, Украину – 31 %, Польшу – 15 %, Великобританию – 10 %, Эстонию – 9 % и Литву – 7 %.

«В 2015 году мы проводили аналогичный опрос, правда, только в некоторых субъектах Дальнего Востока, – отмечает руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб", политолог Юрий Коломейцев. – Тогда рейтинги Китая были еще выше – более 60 %, то же самое касается и антирейтингов США – около 80 %. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить, что жители региона за последние три года стали более адаптированными к текущей политической конъюнктуре на мировой арене, анализ которой свидетельствует о достаточно сложном характере поведения и руководства КНР, и, тем более, администрации Белого Дома».