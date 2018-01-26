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26января
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сегодня, 10:24 4

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: благоустройство областной столицы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: благоустройство областной столицы

Гостем дневного эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет руководитель управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергей Казанцев. Он расскажет о том, какие территории Благовещенска предлагают благоустроить жители в первую очередь и как это будет реализовано на практике.

Дневной эфир проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

Вечером в эфир выйдет программа «С песней по жизни». Ведущий Михаил Митрофанов поговорит с семейной парой и музыкальным творческим дуэтом Еленой Беляевой и Альбертом Ханом.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    так денег нет у оптимизаторов

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Братеев

    так денег нет у оптимизаторов



    На заборы для междусобойчиков, велодорожки, ограждения в Первомайском парке, находятся.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    так учителям зарплаты порезали

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    И не только им.

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