В амурском селе Васильевка выявили нарушения в местном дошкольном учреждении

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После обращения ОНФ министерство образования Амурской области выявило нарушения в работе дошкольного учреждения села Васильевка Белогорского района. Родители пожаловались общественникам на неразбериху в вопросе внесения родительской платы.

«В декабре 2017 года мы попросили ведомство разобраться в ситуации с беспорядком при внесении родительской платы за содержание детей, дополнительные образовательные услуги и оказание благотворительной помощи, сложившейся в группе полного дня пребывания детей дошкольного возраста средней общеобразовательной школы села Васильевка, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Амурской области Анна Бедник. – На неразбериху в этом вопросе экспертам Народного фронта пожаловалась мама одной из воспитанниц учреждения».

Специалистами регионального минобрнауки и районного отдела образования было проведено служебное расследование, изучены необходимые документы, организованы встречи с родительской общественностью и персоналом детского сада. В ходе проверки установлено, что работники учреждения не заключили с заявительницей и рядом других родителей договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования. Кроме того, проверяющим не были предоставлены в полном объеме договоры об оказании платных образовательных услуг, сообщается на сайте ОНФ.

Руководителю учреждения было объявлено дисциплинарное взыскание. Ему указали на недопустимость нарушения норм права, регулирующих порядок и правила оказания платных образовательных услуг, рекомендовали принять исчерпывающие меры для устранения замечаний.

Администрации Белогорского района рекомендовано усилить контроль за деятельностью учебного заведения, а также оказывать своевременную поддержку родителям.

Как сообщало Амур.инфо, вопрос поборов в детских садах Приамурья обсуждался недавно в регионе на уровне правительства. Так, 19 октября 2017 года проходило видеоселекторное совещание по этому вопросу. В нем принимали участие представители министерства образования, прокуратуры, заксобрания, члены родительских комитетов и заведующие детсадов, а также главы муниципалитетов и специалисты на местах. Заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказывала, что финансовая помощь родителей детскому саду возможна только на добровольных началах.