На Восточном собирают ракету к запуску

В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя космодрома Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили процесс стыковки космической головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вывоз ракеты на стартовый комплекс запланирован 29 января.

В составе головной части находится разгонный блок «Фрегат» и установленные на переходной ферме космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4, а также девять спутников попутной полезной нагрузки. Также для финальной сборки ракеты космического назначения и последующего ее вывоза на стартовую площадку специалисты предприятий Роскосмоса установили пакет ракеты-носителя в транспортно-установочный агрегат.

В пятницу, 26 января, запланирована общая сборка ракеты космического назначения (РКН). Также в этот день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности РКН к вывозу на стартовый комплекс. При принятии положительного решения вывоз РКН на стартовый комплекс и её установка на стартовую систему пройдет 29 января 2018 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 намечен на 1 февраля 2018 года. Это будет третий пуск с космодрома Восточный, сообщает сайт Роскосмоса.