«Гелендваген» из 6 тонн льда собрали новосибирцы (видео): обзор прессы

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Что случилось с угонщиком авто в Саратовской области; почему амурские хоккеисты выигрывают у китайских с минимальным счетом; как забавляются россияне с новыми купюрами. О чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начинаем обзор «Российской газетой», где вы найдете сообщение о том, что новосибирские умельцы удивили своих сограждан, собрав ледяной Mercedes-Benz G-Class из 6 тонн льда.

«Получилась чудо-тачка! Мы даже установили подсветку. Есть идея разместить его в ледовом городке, чтобы люди посмотрели и покатались», – рассказали создатели.

Это абсолютно нормальный во всех отношениях автомобиль, только очень хрупкий. И не заводится. Конструкторы утверждают, что виной этому сильные морозы – как только они упадут до минус 15 градусов, автомобиль заведется. Впрочем, прочитав заметку и узнав, что рама, мотор и все прочее – от автомобиля УАЗ, подумал, что не надо быть конструктором, чтобы обычную машину облепить льдом.

Также в номере

Автомобильную тему продолжает заметка о том, что в Саратовской области у сельчанина угнали автомобиль. Полицейские обнаружили машину брошенной в кювете в 2,5 километрах от соседнего поселка. От машины вели следы, по которым правоохранители бросились с собакой в погоню. Угонщика нашли в снегу сильно замерзшим. Оказалось, он не справился с управлением, и, оставив автомобиль, пошел домой пешком, но по пути устал, сильно замерз и присел отдохнуть. Отдых чуть не стал вечным.

Теперь присядет отдыхать не больше чем на пять лет.

Напишут же такое

В «Амурской правде» говорится о том, что обнаруженный в Архаринском районе тигр не представляет угрозы для людей. Интересно, прочитает ли эту заметку сам тигр? От себя скажу, что несколько лет прожил в районе заповедника «Сихотэ-Алинский», там, где развернута международная база слежения за тигром. После нескольких случаев нападения полосатых на местных жителей от подобных заявлений там воздерживаются.

Также в номере

Еще в «Амурке» можно прочесть о том, что в области началась реализация льготной ипотечной программы – она рассчитана для семей с двумя и более детьми.

А еще уделено внимание самой актуальной сегодня теме – погоде. Вы узнаете, как спасаются от морозов за 50 железнодорожники БАМа. А как спасаются – как всегда: шапка, кальсоны, сало… Хотя от сала, как гласит народная мудрость, наоборот холоднее становится.

Не пропусти

В «Комсомольской правде» особо выделяю публикацию московских журналистов Ворсобина и Гусейнова, посвященную российско-китайским отношениям. В данном случае – благовещенско-китайским отношениям. Вы встретите там фамилии Александра Колядина, Валентины Калиты, узнаете их мнение о том, почему электричество мы продаем сопредельному государству за бесценок, почему в хоккей наша команда выигрывает с минимальным перевесом и почему понятие «вертикаль власти» у нас воспринимается, как «властная вертухаль».

На посошок

Целую страницу «Комсомольская правда» посвятила проблеме использования новых купюр. Вместо того чтобы нормально их тратить, люди дарят их друг другу в качестве сувениров. А с появлением нового приложения часами забавляются, наблюдая за 3D картинками. Короче, новые купюры их обладатели деньгами не считают.

Ну, коли так, то готов принимать от населения подарки. И лучше – двухтысячными.