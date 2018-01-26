В котельной Магдагачи отремонтировали и запустили резервный котел

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Утром 26 января в котельной поселка Магдагачи, где вышли из строя котлы, один из них – резервный – был запущен в работу. Сейчас в котельной два котла из трех работают на повышенных параметрах для восстановления температурного режима в квартирах.

Работы по ремонту еще одного котла продолжаются, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области. Для этого в котельной в круглосуточном режиме продолжают работать два звена, рассказал министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, ранее на котельной поселка Магдагачи вышли из строя два котла из трех – один основной и один резервный.