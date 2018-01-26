Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:13 0

В котельной Магдагачи отремонтировали и запустили резервный котел

В котельной Магдагачи отремонтировали и запустили резервный котел
Фото: otoplenie-doma.org

Утром 26 января в котельной поселка Магдагачи, где вышли из строя котлы, один из них – резервный – был запущен в работу. Сейчас в котельной два котла из трех работают на повышенных параметрах для восстановления температурного режима в квартирах.

Работы по ремонту еще одного котла продолжаются, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области. Для этого в котельной в круглосуточном режиме продолжают работать два звена, рассказал министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, ранее на котельной поселка Магдагачи вышли из строя два котла из трех – один основной и один резервный.

Просмотров всего: 408

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Амурчане делятся видео пожара, якобы случившегося на космодроме Восточный

Происшествия

Из-за порыва на водопроводе в Благовещенске перекрыли половину улицы
Происшествия

В поезде Кисловодск – Тында скончался 21-летний парень
Происшествия 28

Водитель, виновный в смертельном ДТП на ОКЦ, попросил дать ему условное наказание