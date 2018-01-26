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26января
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сегодня, 09:02 0

Температура поднимается: прогноз погоды в Амурской области на 26 января

Температура поднимается: прогноз погоды в Амурской области на 26 января
Фото: basik.ru

В Амурской области 26 января, в пятницу, существенных осадков не ожидается. Ветер дует с северо-запада со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит 17-22, на севере – до 30 градусов мороза.

В Благовещенске осадков также не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут около минус 18 градусов.

На автодорогах области местами снежный накат.

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#СМИ

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