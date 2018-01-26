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26января
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сегодня, 08:13 6

Крипторубль хотят узаконить в России

Законопроект о закреплении крипторубля как платежного средства внесен в Госдуму. Документ должен закрепить крипторубль в качестве средства платежа на территории России, сообщает «Коммерсант».

«Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России», – говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов и будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.

Внес документ депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов. Он сообщил, что в случае утверждения законопроекта изменения внесут и в Гражданский кодекс России.

В это же время Центробанк России выступил против обмена криптовалют на рубли. Регулятор считает выпуск и обращение криптовалют высокорисковаными. Между тем Минфин России опубликовал проект закона о регулировании цифровых активов и дал определение майнингу, криптовалюте и токену.

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#закон #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    4 часа назад

    Как в сказке! Чем дальше, тем страшнее.....Чё деется то ,господа?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Биткоином нельзя заплатить, но его можно обложить налогами

    (Это только россейские оборотни такое могут выдоить, жаба душит финансовых крыс в верхах, не знают еще чего с людей высосать).

    https://lenta.ru/brief/2018/01/26/priehali/

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    совсем кукушка того???

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    27 минут назад

    Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отьема денег. И это у него еще интернета не было.))

  • foxik62

    foxik62
    24 минуты назад

    Еще один нефтеваучер....

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