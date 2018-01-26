Крипторубль хотят узаконить в России

«Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России», – говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, крипторубль будет защищен с помощью криптографических методов и будет использоваться участниками распределенного реестра цифровых транзакций.

Внес документ депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов. Он сообщил, что в случае утверждения законопроекта изменения внесут и в Гражданский кодекс России.

В это же время Центробанк России выступил против обмена криптовалют на рубли. Регулятор считает выпуск и обращение криптовалют высокорисковаными. Между тем Минфин России опубликовал проект закона о регулировании цифровых активов и дал определение майнингу, криптовалюте и токену.