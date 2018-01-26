Сбой в работе Faceboоk и Instagram взволновал пользователей

Российские пользователи писали, что не могут добавить в соцсеть истории, обновить страницу и оставить лайки. Некоторые не могли и вовсе зайти в социальную сеть.

С подобными проблемами столкнулись жители США и стран Южной Америки. Сбой зафиксировали и в некоторых европейских и азиатских странах.

Предыдущий сбой в Facebook произошел 6 декабря. Тогда о нарушения в работе мессенджера сообщали пользователи из России, Украины, Армении, Сербии, Швеции, Италии, Германии и ряда других стран.