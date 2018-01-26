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26января
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340 вместо 500: утвержден состав олимпийской сборной России

340 вместо 500: утвержден состав олимпийской сборной России
Фото: utro.ru

Заявка российской команды для участия на зимних Олимпийских играх-2018 утверждена Международным олимпийским комитетом. В Пхенчхан поедут 169 спортсменов, сообщает «Российская газета».

В российской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список, представленный Международным олимпийским комитетом. Для участия в Играх Россия отправляла расширенный список кандидатов из 500 человек.

Дорога в Корею оказалась закрыта для многих спортсменов топ-уровня, признанных мировых звезд. Не прошли через фильтр специальной комиссии МОК биатлонист Антон Шипулин, мастер шорт-трека Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и многие другие. Почему олимпийцам было отказано в участии, не объяснили.

Характерно, что на днях глава МОК Томас Бах, комментируя ситуацию вокруг россиян, отказался называть происходящее «унижением» России и ее атлетов. По его словам, комитет видит своей целью принять на Игры только представителей «молодого и чистого поколения». «Они будут послами нового, чистого российского спорта», – сказал Бах.

25 января МОК обнародовал список из 17 критериев, на основании которых происходил отсев. Новым оказался пункт, в котором говорится об исследовании базы данных Московской антидопинговой лаборатории по пробам, взятым в период с 2012 по 2015 год. В России в достоверности этих данных сомневаются, так как они были получены нелегитимным путем – с помощью удаленного доступа бывших сотрудников лаборатории, которые в данный момент проживают в Северной Америке. Наибольшую критику вызывает пункт, согласно которому невыдача приглашения могла происходить на основании сведений от осведомителей, в том числе и анонимных.

«МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы еще раз направили письмо с просьбой предоставить нам информацию по каждому спортсмену. Но, к сожалению, пока МОК ответил нам лишь в общих чертах. И мы все-таки будем настаивать, чтобы каждый спортсмен получил четкое и внятное объяснение, по какой причине он не был приглашен на Олимпийские игры», – заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Кроме того, Поздняков заявил, что каждый атлет будет сам решать, выступать ему на Олимпийских играх или нет. Для тех, кто не был приглашен в Южную Корею, проведут отдельные соревнования.

«Этот случай – первый в мировой спортивной практике. Никогда такого не было. Мы с этими критериями конечно же не согласны, будем их оспаривать и считаем, что они совершенно несправедливы и неприменимы. Вина каждого спортсмена должна быть доказана. Каждый спортсмен имеет право участвовать во всех соревнованиях, к которым он готовился на протяжении четырех лет. Мы будем делать все, чтобы отстоять их права. К сожалению, мы сейчас ограничены во времени», – поддержал олимпийцев министр спорта РФ Павел Колобков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сейчас рассматривает дела других российских спортсменов, которым ранее запретили участвовать в Играх. В случае если в CAS будет принято решение в пользу наших атлетов, то они смогут войти в заявку на Олимпиаду.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными (на Игры)», – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и под аббревиатурой «олимпийские атлеты из России».

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#спорт

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    К сожалению, мы сейчас ограничены во времени», – поддержал олимпийцев министр спорта РФ Павел Колобков.

    три года ничего не делали, а теперь времени нет...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Какой сборной?!! Я не знаю, кто эти люди. Россия не участвует в этих "олимпийских" игрищах

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Зачем вообще туда ехать?

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Будет открытие игр.. будут идти спортсмены всех стран..

    А наши будут?

    Будут идти в серых костюмах и под белым олимпийским флагом?

    Без Родины, без флага..

    Лучше уж вообще не участвовать

  • dance

    dance
    5 часов назад

    SoSeDkA

    Будет открытие игр.. будут идти спортсмены всех стран.. А наши будут? Будут идти в серых костюмах и под белым олимпийским флагом? Без Родины, без флага.. Лучше уж вообще не участвовать



    +

    И какая же это олимпийская сборная России?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад

    dance

    SoSeDkA

    Будет открытие игр.. будут идти спортсмены всех стран.. А наши будут? Будут идти в серых костюмах и под белым олимпийским флагом? Без Родины, без флага.. Лучше уж вообще не участвовать



    +

    И какая же это олимпийская сборная России?



    Это не сборная России, но они должны выступить и порвать их всех, как граждане и патриоты, представители-лица своей страны!

    Большинство льют помой на ВВП( Если ВВП официально запретит, то нам вообще никогда не видать этих "игрищ"! - читайте больше про правила МОК))

    (Теперь для меня "МОК" матерное слово)

    Флаги болельщикам нельзя? МОК!!!

    Да была бы миллиардером, то бабки не пожалела. По всему стадиону выкупила 3 ряда, пригласила всех знакомых и раздала в соответствии с рядом белые, красные и синие шапочки! И МОК этот МОК по самые гланды!

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Лайка, тех, кто мог бы порвать - МОК не пускает

    МОК хочет видеть МОЛОДЫХ и чистых представителей российского спорта.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Я раньше тоже думала Надо ехать! Ехать и побеждать!

    Но сейчас мне кажется, что Не ехать это наиболее правильное решение!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Это наше СМИ истерию создает. Флаги не кто не запрещал. Много ложной истеричной информации. Нюансы не кто не обьясняет. Если все,кого отстранили невиновны, могут подать в суд. Но они этого делать не будут. ВОПРОС! ПОЧЕМУ???? )))))

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Все у кого забрали медали, отстранили, истерят в СМИ, НО В СУД НЕ ИДУТ СВОЮ НЕВИНОВНОСТЬ ДОКАЗЫВАТЬ. СМЕШНО. Разводят население страны, как лохов. И все ведутся. Все плохие, мы хорошие. Докажи! Докажи хотя бы жителям своей страны. ТВ, ДЕТЕКТОР, СПОРТСМЕН, ТРЕНЕР, ВОПРОСЫ. И мы вас любим дальше! Этого не будет. Жрали все, всякую хрень. Опозорились, медали забрали. Мозги у населения давно кончились. Страна зомби ПУ.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Че истеришь?Опохмелиться не дали?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    А я вообще не собираюсь смотреть на этот позор России.

  • full

    full
    2 часа назад

    stepan28rus

    А я вообще не собираюсь смотреть на этот позор России.



    Правильно. Зачем на него смотреть? В нем нужно жить.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А есть сцылка на доводы МОКа? Оригинал.

    А то как всегда... какие-то споры ни о чем.

    Или КисельТВ боитца полный текст решения МОК выкладывать?

    Тогда вообще надо утухнуть и медленно обтекать.

  • mnbv199

    mnbv199
    1 час назад



    Вроссийской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список ...



    ПРЕДАТЕЛЕЙ, которые продали свою Родину и поехали за баблом.

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    mnbv199



    Вроссийской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список ...



    ПРЕДАТЕЛЕЙ, которые продали свою Родину и поехали за баблом.



    Не. Предатели, типа Мутко и Путина (без которого это дело явно не обошлось) сидят и весьма неплохо живут.



  • mnbv199

    mnbv199
    55 минут назад

    artur-cyrybko

    Это наше СМИ истерию создает. Флаги не кто не запрещал. Много ложной истеричной информации. Нюансы не кто не обьясняет. Если все,кого отстранили невиновны, могут подать в суд. Но они этого делать не будут. ВОПРОС! ПОЧЕМУ???? )))))



    Потому что в Пхенчхан поедут 169 спортсменов, сообщает «Российская газета».

    Для некоторых людей солнце восходит в Вашингтоне. Если кто-то подаст в суд, "белый человек" рассердится и сократит квоты спортсменов, к примеру не 169, а 69 человек.

  • mnbv199

    mnbv199
    51 минута назад

    Хмык

    mnbv199



    Вроссийской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список ...



    ПРЕДАТЕЛЕЙ, которые продали свою Родину и поехали за баблом.



    Не. Предатели, типа Мутко и Путина (без которого это дело явно не обошлось) сидят и весьма неплохо живут.



    Мутко и Колобов предатели - согласен, а Путин свой человек. После выборов мы увидим настоящего Путина. Скоро буден новый "37-й" и всем зачтётся по заслугам.

  • Хмык

    Хмык
    43 минуты назад

    mnbv199

    Хмык

    mnbv199



    Вроссийской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список ...



    ПРЕДАТЕЛЕЙ, которые продали свою Родину и поехали за баблом.



    Не. Предатели, типа Мутко и Путина (без которого это дело явно не обошлось) сидят и весьма неплохо живут.



    Мутко и Колобов предатели - согласен, а Путин свой человек. После выборов мы увидим настоящего Путина. Скоро буден новый "37-й" и всем зачтётся по заслугам.



    Надо слушать выступления Путина. Тогда бы знал, что царь своих не сдает. А 37 год уже давно наступил. В виде сумашедших поборов, налогов и тарифов.



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    18 минут назад

    Хмык

    А есть сцылка на доводы МОКа? Оригинал.

    А то как всегда... какие-то споры ни о чем.

    Или КисельТВ боитца полный текст решения МОК выкладывать?

    Тогда вообще надо утухнуть и медленно обтекать.



    .

    https://www.olympic.org/news/olympic-athlete-from-russia-oar-invitation-review-panel-releases-list-of-information-used-as-part-of-its-deliberations

    в таблице

    левый столбик -критерии, в правом по российским спортсменам выводы

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    13 минут назад

    SoSeDkA

    Я раньше тоже думала Надо ехать! Ехать и побеждать! Но сейчас мне кажется, что Не ехать это наиболее правильное решение!



    .

    ну как сказала одна фигуристка: а кормить меня ты будешь или чиновники от российского спорта?



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    11 минут назад

    Век спортсмена не долгий

    а потом чего

    тренером за 20 тыщ, и пенсию на уровни прожиточного минимума получать

  • mnbv199

    mnbv199
    10 минут назад

    Мартин Остин

    SoSeDkA

    Я раньше тоже думала Надо ехать! Ехать и побеждать! Но сейчас мне кажется, что Не ехать это наиболее правильное решение!



    .

    ну как сказала одна фигуристка: а кормить меня ты будешь или чиновники от российского спорта?



    Дадут бабло и родную мать продаст.

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Мартин Остин

    Хмык

    А есть сцылка на доводы МОКа? Оригинал.

    А то как всегда... какие-то споры ни о чем.

    Или КисельТВ боитца полный текст решения МОК выкладывать?

    Тогда вообще надо утухнуть и медленно обтекать.



    .

    https://www.olympic.org/news/olympic-athlete-from-russia-oar-invitation-review-panel-releases-list-of-information-used-as-part-of-its-deliberations

    в таблице

    левый столбик -критерии, в правом по российским спортсменам выводы



    Сам то читал? Это вообще не о том.



  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    mnbv199

    Мартин Остин

    SoSeDkA

    Я раньше тоже думала Надо ехать! Ехать и побеждать! Но сейчас мне кажется, что Не ехать это наиболее правильное решение!



    .

    ну как сказала одна фигуристка: а кормить меня ты будешь или чиновники от российского спорта?



    Дадут бабло и родную мать продаст.



    Ты про чиновников от спорта?



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