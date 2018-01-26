340 вместо 500: утвержден состав олимпийской сборной России

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В российской делегации вместе с тренерами, медицинским и административным персоналом будет 340 человек – это окончательный официальный список, представленный Международным олимпийским комитетом. Для участия в Играх Россия отправляла расширенный список кандидатов из 500 человек.

Дорога в Корею оказалась закрыта для многих спортсменов топ-уровня, признанных мировых звезд. Не прошли через фильтр специальной комиссии МОК биатлонист Антон Шипулин, мастер шорт-трека Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и многие другие. Почему олимпийцам было отказано в участии, не объяснили.

Характерно, что на днях глава МОК Томас Бах, комментируя ситуацию вокруг россиян, отказался называть происходящее «унижением» России и ее атлетов. По его словам, комитет видит своей целью принять на Игры только представителей «молодого и чистого поколения». «Они будут послами нового, чистого российского спорта», – сказал Бах.

25 января МОК обнародовал список из 17 критериев, на основании которых происходил отсев. Новым оказался пункт, в котором говорится об исследовании базы данных Московской антидопинговой лаборатории по пробам, взятым в период с 2012 по 2015 год. В России в достоверности этих данных сомневаются, так как они были получены нелегитимным путем – с помощью удаленного доступа бывших сотрудников лаборатории, которые в данный момент проживают в Северной Америке. Наибольшую критику вызывает пункт, согласно которому невыдача приглашения могла происходить на основании сведений от осведомителей, в том числе и анонимных.

«МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы еще раз направили письмо с просьбой предоставить нам информацию по каждому спортсмену. Но, к сожалению, пока МОК ответил нам лишь в общих чертах. И мы все-таки будем настаивать, чтобы каждый спортсмен получил четкое и внятное объяснение, по какой причине он не был приглашен на Олимпийские игры», – заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Кроме того, Поздняков заявил, что каждый атлет будет сам решать, выступать ему на Олимпийских играх или нет. Для тех, кто не был приглашен в Южную Корею, проведут отдельные соревнования.

«Этот случай – первый в мировой спортивной практике. Никогда такого не было. Мы с этими критериями конечно же не согласны, будем их оспаривать и считаем, что они совершенно несправедливы и неприменимы. Вина каждого спортсмена должна быть доказана. Каждый спортсмен имеет право участвовать во всех соревнованиях, к которым он готовился на протяжении четырех лет. Мы будем делать все, чтобы отстоять их права. К сожалению, мы сейчас ограничены во времени», – поддержал олимпийцев министр спорта РФ Павел Колобков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сейчас рассматривает дела других российских спортсменов, которым ранее запретили участвовать в Играх. В случае если в CAS будет принято решение в пользу наших атлетов, то они смогут войти в заявку на Олимпиаду.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными (на Игры)», – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и под аббревиатурой «олимпийские атлеты из России».