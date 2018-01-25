С 31 января в МФЦ Благовещенска начнется прием заявлений для голосования

С 31 января Многофункциональный центр Благовещенска начнет прием заявлений от граждан о включении их в списки избирателей на выборах президента РФ по месту фактического нахождения. Прием заявлений в МФЦ будет идти в течение 45 дней – до 12 марта 2018 года.

«В 2018 году не будет открепительных удостоверений или досрочных голосований, вместо этого можно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения избирателя в МФЦ, – рассказали сотрудники благовещенского центра. – Для этого необходимо лишь подать заявление, предъявив паспорт или временное удостоверение личности в период замены паспорта. Новации в избирательном законодательстве в первую очередь оценят иногородние студенты, а их в Благовещенске немало, а также командированные, люди, которые работают вахтовым методом, пожилые избиратели, привыкшие участвовать в выборах, но которых дети забрали жить к себе, и они были лишены возможности голосовать. На практике это означает, что любой гражданин России, вне зависимости от того, где он проживает, может проголосовать на предстоящих выборах там, где ему удобно – на ближайшем избирательном участке».

Для МФЦ это новая услуга, поэтому специалисты прошли подготовку для работы в специально созданной программе для подбора участка и регистрации заявлений. Специалисты сформируют заявление или помогут заполнить его вручную и выдадут избирателю отрывной талон с указанием его фамилии, имени, отчества, номера и адреса избирательного участка, даты и времени подачи заявления. Основную часть заявления передадут в избирательную комиссию.

Данные обо всех таких избирателях поступят в базу обработки заявлений центральной избирательной комиссии и будут переданы в территориальные избирательные комиссии по месту постоянной регистрации избирателей. Там данных избирателей из списков исключат.

«Если вы уже знаете, что голосовать будете не там, где имеете регистрацию, то можно быстро и удобно подать заявление в нашем центре с указанием избирательного участка, который вы хотите посетить в день выборов как в Благовещенске, так и в любом другом уголке страны, — отметили сотрудники благовещенского МФЦ. — И таким образом, в день выборов вам не нужно будет оформлять открепительное удостоверение, вы сможете просто прийти на выбранный вами участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень».