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25 января 2018, 20:52 0

В Тамбовке сгорела единственная жилая квартира в доме

В Тамбовке сгорела единственная жилая квартира в доме
Фото: www.vesiskitim.ru

В четверг, 25 января, в селе Тамбовка Тамбовского района по улице Кооперативной загорелся трёхквартирный жилой дом. Одна квартира в нем жилая, а две – нежилые. Именно жилая квартира пострадала больше всего.

К месту вызова прибыли огнеборцы ПЧ-60 в составе семи человек и двух единиц техники. На момент прибытия расчетов жилая квартира горела открытым пламенем. В течение 13 минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара кровля уничтожена огнем по всей площади, жилая квартира полностью повреждена изнутри, а нежилые закопчены по всей площади. Обстоятельства и причина пожара выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#пожары #происшествия

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