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25 января 2018, 20:12 4

Выставка современного искусства открылась в амурском музее

Выставка современного искусства открылась в амурском музее

В Амурском областном краеведческом музее открылась необычная выставка «Своевременное искусство Леонида Баранова, его друзья и герои». Она четыре года путешествовала по стране, и Благовещенск стал последним городом в этом турне. Открытие плавно перешло в экскурсию, а экскурсия – в лекцию по искусству.

Российский скульптор Леонид Баранов объединил в юбилейной выставке работы друзей и коллег по Академии художеств и создал уникальную экспозицию. Затем возникла идея показать ее в не только в Москве.

Здесь произведения известнейших мастеров: самого Леонида Баранова, Константина Худякова, Ольги Гречиной, Марии Красильниковой, Зураба Церетели, Александра Бурганова и многих других. Экспозиция творчества целого поколения разных художников включает более 130 работ 35-ти авторов. На открытие приехал сын скульптора и куратор выставки – Петр Баранов. Он же потом провел экскурсию по выставочным залам и подробно рассказал о работах. Выставка работает до 10 марта, а затем отправится в Китай.

«Каждый может по-своему оценить искусство, потому оно и называется современное – нетрадиционное, но профессиональное. Я очень благодарен, что благодаря знакомству с такими людьми, эта выставка приехала к нам в Благовещенск», – рассказал председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев.

Просмотров всего: 189

#культура

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ИванЛи

    ИванЛи
    3 часа назад

    Амурский городской краеведческий музей

    Телефон: (42142) 2-4533

    Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 9       (скрыть карту)

    Проезд: Поезд №67 "Хабаровск-Комсомольск" (ост. ст. "Мылки"); автобус №300 "Хабаровск-Амурск", городской авт. №№4, 6 до ост. "Кинотеатр "Молодость"

  • ИванЛи

    ИванЛи
    3 часа назад

    А Вы о каком музее?

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    Краеведческий Музей Новикова Даурского Настоятельно рекомендую посетить

  • ИванЛи

    ИванЛи
    3 часа назад

    Амурский краеведческий музей им. Новикова-Даурского! Тоже рекомендую. С семьёй периодически посещаем.

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