Выставка современного искусства открылась в амурском музее

В Амурском областном краеведческом музее открылась необычная выставка «Своевременное искусство Леонида Баранова, его друзья и герои». Она четыре года путешествовала по стране, и Благовещенск стал последним городом в этом турне. Открытие плавно перешло в экскурсию, а экскурсия – в лекцию по искусству.

Российский скульптор Леонид Баранов объединил в юбилейной выставке работы друзей и коллег по Академии художеств и создал уникальную экспозицию. Затем возникла идея показать ее в не только в Москве.

Здесь произведения известнейших мастеров: самого Леонида Баранова, Константина Худякова, Ольги Гречиной, Марии Красильниковой, Зураба Церетели, Александра Бурганова и многих других. Экспозиция творчества целого поколения разных художников включает более 130 работ 35-ти авторов. На открытие приехал сын скульптора и куратор выставки – Петр Баранов. Он же потом провел экскурсию по выставочным залам и подробно рассказал о работах. Выставка работает до 10 марта, а затем отправится в Китай.

«Каждый может по-своему оценить искусство, потому оно и называется современное – нетрадиционное, но профессиональное. Я очень благодарен, что благодаря знакомству с такими людьми, эта выставка приехала к нам в Благовещенск», – рассказал председатель амурской организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев.