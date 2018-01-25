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25 января 2018, 19:27 1

Предпринимателям Благовещенска снизили налог на имущество

Для предпринимателей из отдаленных районов Благовещенка в четыре раза снизили налог на имущество. Это предложение утвердили депутаты Благовещенской городской думы. Ставку налога на объекты в Моховой Пади, районе аэропорта, на Мухинке, а также в селах Садовое, Белогорье, Плодопитомник снизят с 2 % до 0,5 % кадастровой стоимости.

Наполовину – с двух до одного процента – снизится и ставка налога на коммерческие объекты недвижимости в черте самого города. Эта мера коснется более трех с половиной тысяч объектов нежилого имущества. С одной стороны, это поддержит амурский бизнес. А с другой – сократит поступления в городской бюджет более чем на 120 миллионов рублей. Но депутаты к такому исходу готовы.

«Во-первых, обращения были. Во-вторых, мы же видим, мы же тут живем. Мы не просто так раз в месяц собираемся. Мы давно это знаем. Почему только сейчас – потому что цифры мы получили только в январе. Мы не затягиваем, и в январе это решение и принимаем», – рассказал председатель Благовещенской городской думы Степан Попов.

С 1 января 2016 года кадастровая стоимость объектов значительно выросла. Это привело к резкому увеличению налога. Предприниматели обращались с призывами снизить налоговую ставку, чтобы налоговое бремя осталось посильным.

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#гордума #городская власть #налоги #экономика

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Petta

    Petta
    4 часа назад

    А как же население. Их можно обдирать?

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