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25 января 2018, 18:31 1

В Благовещенске нуждающихся кормят горячим борщом (фото)

В Благовещенске нуждающихся кормят горячим борщом (фото)

Бездомных и тех, кто нуждается в помощи, в Благовещенске согревают горячим обедом. Акцию «Накорми голодного» проводит одна из религиозных организаций. Еду раздают по адресу: улица Зейская, 51, по четвергам. 25 января для горожан приготовили 12 литров борща.

Отведать горячего борща с мясом Антонина Лешкова пришла первой. Из года в год, признается женщина, ее основной рацион – макароны. Жизнь изменилась после того, как благовещенка потеряла работу. Сейчас она моет полы за 100 рублей в день. На эти деньги и живет одна в общежитии.

«Сейчас уже не работаю, завод полетел – и всё. Сейчас у меня сто рублей на один день. Рожки купила вот и всё. Когда сварила, когда не сварила», – рассказывает Антонина Лешкова.

В очередь за горячим обедом приходят люди с разными судьбами, в том числе специалисты с высшим образованием, которые остались без работы.

Акцию «Накорми голодного» проводят раз в неделю. Организовали их представители религиозной организации. Они не призывают вступать в их ряды, а говорят, что просто делают доброе дело. В прошлый четверг людей кормили рыбным супом. И с каждый разом спрос на еду возрастает.

«Увидели такую нужду, что есть люди, которые голодают, не достает обеспечения. Поэтому мы решили заняться и сделать такую акцию. Недавно женщина подходила. Говорит, есть где жить, но нет денег. В прошлый раз был пенсионер. Говорит, не хватает пенсии. В основном это люди, которым негде жить», – рассказал инициатор акции, пастор церкви «Краеугольный камень» Павел Воропаев.

Обеды готовят на пожертвования прихожан. Чтобы накормить бездомных, сегодня потратили около 400 рублей. Приготовили 12 литров борща и 4 литра чая. Этого хватило бы на 12 человек. Но столько нуждающихся не пришло. Возможно, еще не все знают об акции, отмечают организаторы.

Новый горячий обед для голодных здесь организуют в следующий четверг. Что будет в меню, пока неизвестно. Акцию планируют проводить до тех пор, пока организаторов есть деньги.

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#жизнь #религия #соцзащита

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Комментарии
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  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    Уважаю такой поступок со стороны органиации молодцы что хоть как то помогаете малоимущим людям

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