За 2017 год в Приамурье ликвидировали 15 наркопритонов

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25 января в Благовещенске подвели итоги работы УМВД России по Амурской области за прошлый год на расширенном заседании коллегии. В частности, были озвучены цифры, касающиеся борьбы в регионе с наркопреступностью. Полицейские ликвидировали на территории области 15 наркопритонов.

В общей сложности в 2017 году в Приамурье было зарегистрировано 1 987 наркопреступлений. Больше половины из них – 60 % – относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота в регионе изъяли около 2,5 тонны запрещенных веществ.

В 2017 году в области снизилось число зарегистрированных преступлений, их общее количество составило 18 505. Стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, угонов и краж транспорта.

Сотрудниками органов внутренних дел Приамурья были установлены виновные в совершении 9 253 преступлений. Это составляет 91,1 % от общего количества преступлений, раскрытых всеми правоохранительными органами, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Количество совершенных на нетрезвую голову правонарушений в Приамурье в 2017 году снизилось на 10 %.

На заседании начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов обратил особое внимание на вопросы подростковой и рецидивной преступности, раскрываемости имущественных преступлений, в том числе мошенничеств, обеспечения безопасности дорожного движения, а также в общественных местах и на улицах.

Отличившимся сотрудникам полиции были вручены государственная и ведомственные награды.