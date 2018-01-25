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25 января 2018, 18:10 6

За 2017 год в Приамурье ликвидировали 15 наркопритонов

За 2017 год в Приамурье ликвидировали 15 наркопритонов
Фото: 28.мвд.рф

25 января в Благовещенске подвели итоги работы УМВД России по Амурской области за прошлый год на расширенном заседании коллегии. В частности, были озвучены цифры, касающиеся борьбы в регионе с наркопреступностью. Полицейские ликвидировали на территории области 15 наркопритонов.

В общей сложности в 2017 году в Приамурье было зарегистрировано 1 987 наркопреступлений. Больше половины из них – 60 % – относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота в регионе изъяли около 2,5 тонны запрещенных веществ.

В 2017 году в области снизилось число зарегистрированных преступлений, их общее количество составило 18 505. Стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, угонов и краж транспорта.

Сотрудниками органов внутренних дел Приамурья были установлены виновные в совершении 9 253 преступлений. Это составляет 91,1 % от общего количества преступлений, раскрытых всеми правоохранительными органами, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Количество совершенных на нетрезвую голову правонарушений в Приамурье в 2017 году снизилось на 10 %.

На заседании начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов обратил особое внимание на вопросы подростковой и рецидивной преступности, раскрываемости имущественных преступлений, в том числе мошенничеств, обеспечения безопасности дорожного движения, а также в общественных местах и на улицах.

Отличившимся сотрудникам полиции были вручены государственная и ведомственные награды.

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#закон

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Комментарии
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    9 часов назад

    Количество совершенных на нетрезвую голову правонарушений в Приамурье в 2017 году снизилось на 10 %. - вот видите, стали продавать алкоголь до девяти вечера и преступность снизилась.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    И наверное в честь этих победных рапортов наркоторговцы сегодня в центре города исписали несколько ворот в гаражном массиве рекламой сайта где круглые сутки можно купить наркоту.

    * Название сайта испортил умышленно.

  • Самурай71

    Самурай71
    7 часов назад

    Что же не написали количество наркопритонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года?! Наркоконтроль выявлял больше чем сейчас вся полиция, не говоря уже об организации, там сейчас разница в разы!!! Угробили структуру. Через 2-3 года ох как аукнется

  • Самурай71

    Самурай71
    7 часов назад

    Поправка: об опг (т9)

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Самурай71

    Что же не написали количество наркопритонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года?! Наркоконтроль выявлял больше чем сейчас вся полиция, не говоря уже об организации, там сейчас разница в разы!!! Угробили структуру. Через 2-3 года ох как аукнется



    Это все ФСКНовцы твердят, думают что так и есть

  • BGAO1

    BGAO1
    20 минут назад

    Да зря ФСКН убрали, сейчас народ развернётся не по детски. Зональный опер физически всех не достанет так как всякой фигнёй занят, превратили их в секретарей машинисток, печатают запросы на запросы, и справки по отчётам. А фскн только наркотой занимались и не плохо. Ситуация такая, что кто-то ну прям не хочет, чтобы остановить распространение наркотиков, я уже не говорю про домашних наркотов которые на траве сидят, и в каждом 3 ем частном доме где живёт молодёжь, на крыше кулями трава по осени сохнет.

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