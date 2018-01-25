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25 января 2018, 17:56 0

СМИ: В Сети началась новая волна популярности «групп смерти»

СМИ: В Сети началась новая волна популярности «групп смерти»
Фото: lifter.com.ua

Российских подростков вновь призывают вступать в «группы смерти». В соцсетях появилось новое обличье игры «Синий кит» под названием «Новый путь», сообщают «Известия». Здесь замечены новые опасные хэштеги #тихийлес и #сованикогданеспит, а также новые группы с суицидальным контентом.

Подростки, которые вступили в подобные сообщества, уже получили первое задание – разгадать некий шифр.

Как рассказал руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов, для участия в такой «игре» нужно выполнить сразу несколько условий, начиная от размещения картинки с красной пентаграммой на аватаре, заканчивая публикацией определенных хэштегов на «стене».

«Даже если контент и блокируется соцсетью, то появляются новые теги. К тому же уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов», – рассказал Венедиктов.

В пресс-службе соцсети «ВКонтакте» отметили, что регулярно блокируют сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы. Также блокируются страницы пользователей, которые используют «суицидальные» хэштеги.

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#интернет #происшествия

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