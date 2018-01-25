В эфире «Эха Москвы в Благовещенске» стали выяснять семейные отношения

В эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» появилось сразу несколько новых программ. В ток-шоу ведущие стараются делать упор на темах, которые могут стать предметом для дискуссии. В редакции гооврят, что таким образом хотят обратить внимание слушателей на возвращение прямых вечерних эфиров.

«Семейные разборки» – так называется новое ток-шоу, которое выходит в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» по понедельникам уже около двух месяцев. За это время создатели программы и их гости успели поговорить на разные темы.

«Уже были программы про то, работает или не работает один из супругов в семье. Была тема передачи про тирана в семье, причем, как ни странно, им оказалась жена. Говорили мы о том, хочет или не хочет женщина менять фамилию после того, как она вышла замуж. В одной из программ говорили про то, когда муж и жена работают вместе 24 часа в сутки – как это выносить, и вообще, нормально ли это», – рассказала ведущая эфира радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Анастасия Болотина.

Татьяна и Иван Дурневы – те самые неразлучники, которые не расстаются ни днем, ни ночью. Участвовать в программе они согласились, не задумываясь. «Семейные разборки» – не только повод рассказать о своей семье, но и послушать другие точки зрения, в том числе и радиослушателей.

«Нам интереснее вообще мнения узнать. Программа вроде интерактивная. Там люди и звонят, и голосуют. И ведущие опять же сидят с тем же опытом примерно. И нам интересно послушать другую сторону. Свою-то мы знаем», – поделился гость программы Иван Дурнев.

А ведущие другой программы – «Спорный вопрос» – встретились в студии для того, чтобы поспорить друг с другом, гостями и слушателями. В студии «Эха» Наталья Овсийчук и Светлана Казачинская спровоцировали дискуссию о новом российском кино.

«Большая степень свободы. Говори о том, что тебе интересно, говори с людьми, которые тебе интересны. И вот это основа нашей программы, которую мы с Натальей Овсийчук начали делать в декабре прошлого года. Ты разговариваешь на близкую, интересную тебе тему с близкими, интересными тебе людьми. Самое главное – найти такого человека, задать правильно тему, задать им правильные вопросы, посадить возле микрофона, выслушать и успеть вставить от себя кое-что. Тогда, возможно, получится интересный разговор», – отметила ведущая эфира радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Светлана Казачинская.

«Семейные разборки» и «Спорный вопрос» чередуются в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» по понедельникам. Начало эфира – 17:00.

А по пятницам можно услышать проект «Без ансамбля», когда ведущий остается с аудиторией один на один, или программу «С песней по жизни», герои которой делают музыку.

Преобразился и утренний эфир выходного дня. В субботу в 9 часов утра на «Эхе» выходит программа для подростков. «Тин-тайм» – так называется совместный проект учащихся «Школы Роста» и журналистов радиостанции.

«Мы – общественно-политическое СМИ, поэтому мы работаем для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. И новые программы нацелены, с одной стороны, на то, чтобы расширить аудиторию, привлечь дополнительную какую-то аудиторию за счет разнообразия таких тем, и, конечно же, заинтересовать, чтобы больше люди нас слушали», – сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов.

Звучит «Эхо Москвы в Благовещенске» на частоте 101,5 FM. В планах у его создателей новые программы, новые проекты и интересные собеседники.