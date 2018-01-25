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25 января 2018, 17:26 2

Похитителю 10-летней Кати Бачуриной не стали смягчать приговор

Похитителю 10-летней Кати Бачуриной не стали смягчать приговор
Фото: dawn.com

Суд апелляционной инстанции Амурской области оставил без изменения приговор 41-летнему мужчине, похитившему в 2016 году 10-летнюю Катю Бачурину из ЕАО. Ранее преступника осудили на 19 лет колонии строгого режима. Но мужчина решил обжаловать приговор.

Как сообщало Амур.инфо, 21 января 2016 года в селе Волочаевка-1 (ЕАО) обвиняемый – хабаровчанин – насильно посадил в свой автомобиль десятилетнюю школьницу, которая шла в школу. На автомобиле вместе с похищенным ребенком он пересек территорию Еврейской автономии и прибыл в Амурскую область, где 23 января был задержан сотрудниками полиции.

Следствием также установлено, что незадолго до своего задержания обвиняемый предпринял попытки сокрыть содеянное от разыскивавших девочку правоохранителей. Он приготовился к убийству девочки, однако его действия были пресечены сотрудниками амурской полиции. По ходатайству следователя похититель содержался под стражей вплоть до вынесения окончательного решения по уголовному делу.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 126 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), части 1 статьи 30, пунктами «в» , «к» части 2 статьи 105 (приготовление к убийству малолетнего, сопряженного с похищением человека, совершенного с целью скрыть другое преступление, не доведенное до конца по независящим обстоятельствам).

23 августа Райчихинским районным судом Амурской области вынесен обвинительный приговор: обвиняемому назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, сторона защиты воспользовалась правом обжалования приговора.

25 января Амурским областным судом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы приговор от 23 августа оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения, сообщает следственное управление по Еврейской автономной области.

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#дети #жизнь #закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    6 часов назад

    Получи по заслугам!

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    На КОЛ

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