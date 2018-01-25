Экс-директор амурской строительной компании «Березки» приговорен к 3,5 года колонии

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24 января Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Березки» – амурской строительной компании, привлекавшей средства дольщиков. Он был признан виновным в хищении денег в особо крупном размере. Экс-директор проведет в колонии три с половиной года.

Суд установил, что директор «Березок» в июне 2013 года получил по договору об участии в долевом строительстве от ОАО «Амурское ипотечное агентство» деньги на строительство 31-й квартиры в селе Чигири Благовещенского района. Используя служебное положение, глава компании похитил денежные средства, вверенные ему, на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей. Таким образом, был причинен ущерб в особо крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В результате действий директора ООО «Березки» не имело финансовой возможности построить 10 квартир.

Суд признал руководителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен иск ОАО «Амурское ипотечное агентство» на сумму 5 782 550 рублей. Иск будет полностью возмещен за счет имущества осужденного и его близких родственников, на которое был наложен арест в ходе предварительного следствия.

Как сообщало Амур.инфо, 14 августа 2017 года в селе Чигири были введены в эксплуатацию два 24-квартирных жилых дома ООО «Березки». Эти дома должны были быть сданы еще в 2013 году.