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25 января 2018, 17:14 6

Экс-директор амурской строительной компании «Березки» приговорен к 3,5 года колонии

Экс-директор амурской строительной компании «Березки» приговорен к 3,5 года колонии
Фото: sib.fm

24 января Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Березки» – амурской строительной компании, привлекавшей средства дольщиков. Он был признан виновным в хищении денег в особо крупном размере. Экс-директор проведет в колонии три с половиной года.

Суд установил, что директор «Березок» в июне 2013 года получил по договору об участии в долевом строительстве от ОАО «Амурское ипотечное агентство» деньги на строительство 31-й квартиры в селе Чигири Благовещенского района. Используя служебное положение, глава компании похитил денежные средства, вверенные ему, на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей. Таким образом, был причинен ущерб в особо крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В результате действий директора ООО «Березки» не имело финансовой возможности построить 10 квартир.

Суд признал руководителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен иск ОАО «Амурское ипотечное агентство» на сумму 5 782 550 рублей. Иск будет полностью возмещен за счет имущества осужденного и его близких родственников, на которое был наложен арест в ходе предварительного следствия.

Как сообщало Амур.инфо, 14 августа 2017 года в селе Чигири были введены в эксплуатацию два 24-квартирных жилых дома ООО «Березки». Эти дома должны были быть сданы еще в 2013 году.

Просмотров всего: 1239

#закон #криминал #строительство #суды

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Комментарии
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  • Плевать

    Плевать
    8 часов назад

    Те кто визжать, что у ворюг не забирают сворованное, запомните эту фразу, вбейте себе в голову, -"Иск будет полностью возмещен за счет имущества осужденного и его близких родственников, на которое был наложен арест в ходе предварительного следствия." Конфискация происходит на этапе следствия... Это и чинушкам-свиньям также относится, своруешь - сядешь, и домик твой на р.Зея, строится пока ты у кормушки, а опосля будет срок...)))

  • Arbitr

    Arbitr
    7 часов назад

    Знают что посадят и всё равно воруют твари!

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    А что "Городок"уже посадили или там область платила?

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    а как его фамилия?

  • Дмитрий

    Дмитрий
    5 часов назад

    проклятый капитализм

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    4 часа назад

    Братеев

    а как его фамилия?



    Так ему и надо. Этот нехороший человек кинул меня на 2 мульта, путем подделки документов.

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