Татьянин день отмечают 40 тысяч амурских студентов

Всероссийский день студенчества – Татьянин день, – ставший в 2005 году государственным праздником, в Амурской области отмечают почти 40 тысяч студентов. Ежегодно из амурских вузов и ссузов выпускаются около 8 000 тысяч молодых специалистов.

В Приамурье действуют 16 профессиональных образовательных организаций: 10 из них находятся в ведении минобрнауки области; два принадлежат УФСИН России по Амурской области; один – минздраву области; один – региональному минкультуры; еще два учреждения являются негосударственными. Всего в них учатся 16 207 человек.

Также в области функционируют пять вузов: АГМА, АмГУ, БГПУ, ДВОКУ, ДальГАУ. Действуют четыре филиала организаций высшего образования: Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в Свободном, Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в Тынде, Амурский филиал Морского государственного университета имени Невельского, Благовещенский финансово-экономический колледж – филиал Финансового университета при пПравительстве РФ. Всего высшее образование получают 22 562 студента, сообщает пресс-служба областного правительства.