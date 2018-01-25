Умерла певица Людмила Сенчина

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«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», – сказал он.

Людмила Сенчина – советская и российская певица и актриса, народная артистка России. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Фото: www.kino-teatr.ru

Многие произведения в ее исполнении очень любимы зрителями: романс из телефильма «Дни Турбиных» («Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».

Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет. В 1986 году вместе с известным саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером участвовала в советско-американском музыкальном спектакле «Дитя мира», отмечает РИА Новости.

Людмила Петровна также снималась в кино. На ее счету роли в таких фильмах, как «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».

В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице» в БКЗ «Октябрьский».

В июле 2009 года Людмила Сенчина приезжала в Амурскую область, в Тынду, на празднование 35-летия БАМа. А в 2014 году она дала концерт в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень».