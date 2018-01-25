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25 января 2018, 16:51 9

Умерла певица Людмила Сенчина

Умерла певица Людмила Сенчина
Фото: capelino.com

25 января в Петербурге скончалась народная артистка России, певица Людмила Сенчина, сообщает «Интерфакс». 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет. Информацию о кончине артистки подтвердил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», – сказал он.

Людмила Сенчина – советская и российская певица и актриса, народная артистка России. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Фото: www.kino-teatr.ru

Многие произведения в ее исполнении очень любимы зрителями: романс из телефильма «Дни Турбиных» («Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».

Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет. В 1986 году вместе с известным саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером участвовала в советско-американском музыкальном спектакле «Дитя мира», отмечает РИА Новости.

Людмила Петровна также снималась в кино. На ее счету роли в таких фильмах, как «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».

В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице» в БКЗ «Октябрьский».

В июле 2009 года Людмила Сенчина приезжала в Амурскую область, в Тынду, на празднование 35-летия БАМа. А в 2014 году она дала концерт в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень».

Просмотров всего: 1786

#культура #память

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    10 часов назад

    Жалко. Хорошая была певица, душевная.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

  • Nick

    Nick
    10 часов назад

    Очень жалко...

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    10 часов назад

    хрустальный голос. очень жаль(

  • V.M.

    V.M.
    10 часов назад

    Ох, как грустно...

    У меня 2 ее любимые песни

    и запись 2014 г.

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    9 часов назад

    Господи. Какие грустные вести...

    В 2004-м году имел честь записывать интервью с Людмилой Петровной в Питере для проекта "С любимыми не расставайтесь". Эту программу я покажу в эфире в следующую субботу, 3 февраля, на девять дней...

    Царствие небесное...

  • Saracinpirat

    Saracinpirat
    9 часов назад

    Ой как жалко-цветущая женщина (((

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    помним-соболезнуем

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    5 часов назад

    Жаль! Возраст ещё не большой… Пусть земля будет пухом.

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