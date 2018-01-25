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25 января 2018, 16:39 16

В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный (видео)

В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение ПДД в Благовещенске. Водитель легковушки проехал перекресток на красный сигнал светофора. Еще один автолюбитель допустил проезд на желтый сигнал.

В подписи к видео сказано, что лихачей сняли на улице Амурской. В какой из дней это случилось, не уточняется, однако на видео указана дата 22 января.

На кадрах видны два легковых автомобиля, подъезжающие к перекрестку. Машина, идущая по правой полосе, проезжает его, когда на светофоре уже горит желтый сигнал (правилами дорожного движения это запрещено), и поворачивает вправо. Легковушка, едущая по левой полосе, и вовсе проезжает перекресток в прямом направлении на красный.

Официальной информации по поводу нарушений пока не поступало.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 2507

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    10 часов назад

    Да! Такого в нашем городишке еще не было! Что теперь будет...!?

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Эксперт Всезнанский

    Что теперь будет...!?



    Думаю, гайцы их найдут и накажут примерно, чтобы впредь такого не позволяли себе!



    И правильно сделают!



    На месте властей, за такое видео я бы ещё премию выдавал.



  • Геральт

    Геральт
    10 часов назад

    Oldlord

    Эксперт Всезнанский

    Что теперь будет...!?



    Думаю, гайцы их найдут и накажут примерно, чтобы впредь такого не позволяли себе!

    И правильно сделают!

    На месте властей, за такое видео я бы ещё премию выдавал.



    еслиб за такое видео выдавали премию, я работу бы бросил.



  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Геральт

    Oldlord

    Эксперт Всезнанский

    Что теперь будет...!?



    Думаю, гайцы их найдут и накажут примерно, чтобы впредь такого не позволяли себе!

    И правильно сделают!

    На месте властей, за такое видео я бы ещё премию выдавал.



    еслиб за такое видео выдавали премию, я работу бы бросил.



    Аналогично! )))



  • Saracinpirat

    Saracinpirat
    9 часов назад

    От такой музыки и я бы чухнул на красный)

  • krasnova

    krasnova
    9 часов назад

    На перекрестке горького театральная висит объявление о том чтобы водители не забывали пропустить пешехода. Так вот сегодня чуть не сбили пешехода пр повороте с горького на театральную к Амурской. Предлагаю таким водителям сдавать экзамен по русскому языку.

  • Казак

    Казак
    7 часов назад

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    Порой гаишники сами правила нарушают а все записи с регистратора отправляются в ГАИ с их нарушениями правил и я не вижу чтоб их наказывали

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    Остановили недавно так дпсник подошёл ко мне с сигаретой и с телефоном на котором снял что я непристегнут он не имел право курить при исполнении своих обязанностей

  • vitl33

    vitl33
    4 часа назад

    Ну который справа уже ехал на скорости и резкое торможение тоже могло ни к чему хорошему не привести, хотя на мигающий зелёный на таком расстоянии надо уже тормозить. Слева конечно уже водятел.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    sheff28

    Остановили недавно так дпсник подошёл ко мне с сигаретой и с телефоном на котором снял что я непристегнут он не имел право курить при исполнении своих обязанностей



    И кому вы сообщили о злостном нарушении инспектором ДПС?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Гайцы только когда шишки приезжают дежурят на улицах, да и то на правонарушения не обращают внимания. Отсюда и хаос на дорогах.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    sheff28

    Остановили недавно так дпсник подошёл ко мне с сигаретой и с телефоном на котором снял что я непристегнут он не имел право курить при исполнении своих обязанностей



    Да такое и в страшном сне не приснится.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Gangstarr

    Гайцы только когда шишки приезжают дежурят на улицах, да и то на правонарушения не обращают внимания. Отсюда и хаос на дорогах.



    Их уже сократили.

  • v77

    v77
    52 минуты назад

    Нарушевшее авто - Фольксваген Пассат СС, наверняка очень редкая модель для Благовещенска.

  • BGAO1

    BGAO1
    4 минуты назад

    Пункт 6.14 Правил Дорожного Движения отмечает, что проезд на желтый свет возможен для тех автолюбителей, которые уже начали движение по перекрестку и не могут остановиться, поскольку экстренное торможение запрещено правилами. Это означает, что, проехав скругления проезжей части, вы можете продолжать движение.

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