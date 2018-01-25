В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение ПДД в Благовещенске. Водитель легковушки проехал перекресток на красный сигнал светофора. Еще один автолюбитель допустил проезд на желтый сигнал.

В подписи к видео сказано, что лихачей сняли на улице Амурской. В какой из дней это случилось, не уточняется, однако на видео указана дата 22 января.

На кадрах видны два легковых автомобиля, подъезжающие к перекрестку. Машина, идущая по правой полосе, проезжает его, когда на светофоре уже горит желтый сигнал (правилами дорожного движения это запрещено), и поворачивает вправо. Легковушка, едущая по левой полосе, и вовсе проезжает перекресток в прямом направлении на красный.

Официальной информации по поводу нарушений пока не поступало.

Видео: instagram.com/stopham_blg