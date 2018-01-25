Амурский фермер, пытаясь узаконить пастбище, лишился его

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Амурский фермер из села Кани-Курган 15 лет пас своих лошадей на бесхозной земле, выделенной ему сельсоветом. В прошлом году он решил узаконить свою деятельность и оформить аренду на землю. Но в результате остался без пастбища. Альтернативы в окрестностях нет. Фермер боится, что ему придется зарезать лошадей.

Житель Кани-Кургана Благовещенского района Амурской области Александр Сухоруков многие годы занимается разведением лошадей. Сейчас в его хозяйстве 130 голов. Для их содержания необходимо пастбище.

«Уже 15 лет мы пасли коней на неиспользуемой земле, которую нам предоставил Гродековский сельсовет, – рассказал Александр Тимофеевич. – Это практически болото, на котором даже сено заготовить нельзя – всего 340 гектаров».

К сожалению, никаких документов, удостоверяющих это, у фермера нет. Пустующей землей он пользовался на основании устной договоренности. Поэтому в 2017 году у него и появилась мысль официально оформить аренду на землю.

«Глава сельсовета Ольга Береговая выяснила, что эта земля находится в ведении областного минимущества, – рассказал Александр Сухоруков. – Она же нам говорила, что земли под пастбища можно взять в аренду без аукциона. Когда мы обратились в министерство, нам сказали, что аукцион необходим».

Аукцион прошел в апреле 2017 года. Участвовали в нем четыре человека, но больше всех за землю боролись трое: сам Сухоруков и два фермера, из Кани-Кургана и Гродекова, занимающихся разведением сои. Александр Тимофеевич пояснил, что у каждого из них много своей земли, на что им нужен именно этот участок, он не знает. Также коневод признался, что с соседями у него не лучшие отношения, они считают, что кони вредят сое.

Аукцион начался с размера арендной платы – 87 тысяч рублей за год. «Это нормальная цена, конечно, мы готовы были ее платить, – рассказал Александр Сухоруков. – Но аукцион шел долго, приходилось повышать и повышать. В итоге аукцион я выиграл, но пришлось предложить полтора миллиона рублей за эту землю».

По словам фермера, земля столько не стоит, а самое главное – у него нет таких денег. И Сухоруков вынужден был отказаться. Поэтому с начала 2018 года – это уже не его земля, и пасти лошадей ему негде.

«Нам предложили два других участка земли, и почему-то для этого никаких аукционов не потребовалось, – рассказал Александр Тимофеевич. – Но там только 30 и 37 гектаров, они располагаются в местах, куда нельзя проехать, а еще они находятся рядом с соевыми полями. При всём желании, я не смогу пасти там 130 лошадей».

Он добавил, что больше в окрестностях Кани-Кургана подходящей земли нет. «Если вернуть землю, на которой мы пасли лошадей 15 лет, не удастся, придется их резать», – признался он.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился в министерство имущественных отношений за комментарием. Министр Сергей Ховрат рассказал, что, действительно, указанный участок земли находится в областной собственности, им распоряжается министерство.

«Был проведен аукцион на предоставление права аренды. Его выиграл фермер Сухоруков, – пояснил Сергей Владимирович. – По своим причинам он, к сожалению, отказался от права аренды. Согласно закону, земельный участок предлагается второму лицу, участвовавшему в аукционе. Вот это второе лицо сейчас и получило землю в аренду за ту цену, которая была предложена Сухоруковым».

Министр подчеркнул, что проведенный аукцион был открытой процедурой. И все его участники понимали, что именно берут и какую цену они за землю предлагают.