В Приамурье чествовали первую Таню, родившуюся в этом году

В роддоме Благовещенска 25 января чествовали единственную девочку по имени Таня, родившуюся с начала года в Приамурье. В Татьянин день маму поздравили амурские власти, подарили почётный знак «Рождённый в Приамурье» и вручили свидетельство о рождении ребенка.

Единственная Таня в этом году появилась на свет 24 января. Другое имя для новорожденной семья даже не рассматривала.

«У нас у бабушки одни внуки. Это первая её внученька. Татьяной её назвала я, потому что, когда я родилась, меня папа хотел назвать Татьяной. Но мама была категорически против. Потом у меня подруга детства, до 11 класса с ней сидели вместе, – Татьяна Александровна. А у меня мужа Саша зовут. Видать суждено ей быть Татьяной», – поделилась Ольга Гаврилова.

Чтобы вернуть былую популярность имени Татьяна, в областном управлении ЗАГСа запустили акцию. Если с 20 по 25 января родители назовут новорожденных дочек Татьянами, их будут поздравлять и дарить подарки. В городском роддоме за эти дни появились на свет 23 девочки, и лишь одну назвали Татьяной.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению популярности этого имени. Не потому что оно некрасивое, не потому что оно неинтересное, просто у молодёжи свои традиции. Сейчас часто называют Милана, Анастасия, Полина бытует. А те русские имена, которые были 10-15 лет назад, несколько ушли в историю. Я думаю, это ненадолго. Они все вернутся», – сказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

В 2016 году в Амурской области именем Таня нарекли чуть больше 40 девочек. В прошлом году – всего 30.