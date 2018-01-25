Благовещенца возмутило резкое повышение тарифа на поездку в такси в холода,

Фото: roscontrol.com

В редакцию Амур.инфо обратился возмущенный горожанин. С его дочери утром 25 января в одной из фирм такси потребовали 180 рублей вместо обычных 110. Мужчина считает, что фирма таким образом спекулирует на цене из-за сильных морозов.

«Мы всегда платили 110 рублей за этот маршрут до школы. Я ребенку оставлял деньги, потому что я сначала уезжал, потом она ехала в школу на такси. И всегда было 110 рублей. А сегодня дочка звонит, ей говорят: 180, а у нее 110 на руках. Звоню этому диспетчеру, чтобы выяснить, что такое, в чем проблема. А она мне говорит, что это хозяин сказал по 180 рублей брать.

Грубо говоря, кому война, а кому мать родна – такая поговорка пришла на ум. Меня просто взбесило – что за отношение к людям такое! Потом, может, опять будет 110 рублей. Но получается, что сейчас, в морозы, они поднимают цены, когда людям деваться некуда. Кто-то платит эти 180 рублей, но меня это убило, честно говоря. Потому что людям надо добираться, а они этим пользуются», – рассказал возмущенный горожанин Борис.

Корреспондент Амур.инфо позвонил по номеру, указанному на сайте фирмы такси. Ответивший молодой человек сказал, что он является руководителем, но комментировать ситуацию отказался. Заявил: «Меня вполне устроит, если вы напишете, что я отказался от комментария».

В амурском УФАС рассказали, что проводить внеплановые проверки фирм такси на предмет завышения тарифов они не уполномочены, так как не было соответсвующего указания из федерального ведомства. Но уточнили, если возмущенный горожанин обратится к ним с письменным заявлением, они на него ответят.

При этом горожанина предупредили, что процесс это не быстрый. По регламенту, на рассмотрение заявления по нарушению закона о конкуренции отводится месяц с возможным продлением еще на два. Информация запрашивается у всех сторон. И в зависимости от того, как оперативно и в каком объеме эта информация предоставлена, специалисты уже принимают решение, было нарушение или нет.