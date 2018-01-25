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25 января 2018, 17:17 73

Благовещенца возмутило резкое повышение тарифа на поездку в такси в холода

Благовещенца возмутило резкое повышение тарифа на поездку в такси в холода
Фото: roscontrol.com

В редакцию Амур.инфо обратился возмущенный горожанин. С его дочери утром 25 января в одной из фирм такси потребовали 180 рублей вместо обычных 110. Мужчина считает, что фирма таким образом спекулирует на цене из-за сильных морозов.

«Мы всегда платили 110 рублей за этот маршрут до школы. Я ребенку оставлял деньги, потому что я сначала уезжал, потом она ехала в школу на такси. И всегда было 110 рублей. А сегодня дочка звонит, ей говорят: 180, а у нее 110 на руках. Звоню этому диспетчеру, чтобы выяснить, что такое, в чем проблема. А она мне говорит, что это хозяин сказал по 180 рублей брать.

Грубо говоря, кому война, а кому мать родна – такая поговорка пришла на ум. Меня просто взбесило – что за отношение к людям такое! Потом, может, опять будет 110 рублей. Но получается, что сейчас, в морозы, они поднимают цены, когда людям деваться некуда. Кто-то платит эти 180 рублей, но меня это убило, честно говоря. Потому что людям надо добираться, а они этим пользуются», – рассказал возмущенный горожанин Борис.

Корреспондент Амур.инфо позвонил по номеру, указанному на сайте фирмы такси. Ответивший молодой человек сказал, что он является руководителем, но комментировать ситуацию отказался. Заявил: «Меня вполне устроит, если вы напишете, что я отказался от комментария».

В амурском УФАС рассказали, что проводить внеплановые проверки фирм такси на предмет завышения тарифов они не уполномочены, так как не было соответсвующего указания из федерального ведомства. Но уточнили, если возмущенный горожанин обратится к ним с письменным заявлением, они на него ответят.

При этом горожанина предупредили, что процесс это не быстрый. По регламенту, на рассмотрение заявления по нарушению закона о конкуренции отводится месяц с возможным продлением еще на два. Информация запрашивается у всех сторон. И в зависимости от того, как оперативно и в каком объеме эта информация предоставлена, специалисты уже принимают решение, было нарушение или нет.

Просмотров всего: 2761

#дети #транспорт #финансы

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Комментарии
Показать все (73) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    9 часов назад

    вот, что называется, и плати налоги на содержание всяких фасов и т.п.

  • Александр.021

    Александр.021
    9 часов назад

    Да народ совсем обнаглел уже. Вы ценник на бензин посмотрите и на конкуренцию такси. Цена поездки ниже чем стоимость маршрутки, если едут 4 человека. А вы привыкли ж..пу свою возить за 50рублей. Почему водитель такси должен катать всех бесплатно? У людей также семьи, кредиты и т.п. Он также работает и зарабатывает как и многие другие. Раньше ценник был в такси от 100-150 рублей и никто не возмущался. А тут видите-ли повысили ему процент в холода. На автобусе катайся если не устраивает. Еще и жалуется. Тьфу блин.

  • full

    full
    9 часов назад

    Не в редакцию, а в прокуратуру обратиться надо. Ибо нефиг.

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    8 часов назад

    Есть такая штука называется спрос и предложение. Цены растут из за повышеного спроса, чтобы простимулировать водителей больше и чаще выходить на линию. Как я думаю всем известно, что в такси такие же обычные машины. И они тоже замерзают незаводятся в холода.

    Это делается в том числе и из за интересов пассажиров, что бы они не ждали по часу с утра машину.

    Не надо из себя строить жертву.

    Хочешь быстрей уехать в часы пик при неблагоприятной погоде. Плати больше. Все логично

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Разрешили бы людям бомбить и проблем бы не было. А то у них по понос, то золотуха. По любому поводу поднимают ценник. И когда опаздываешь, фиг дождешься.

  • Tehnik

    Tehnik
    8 часов назад

    лучше с экономить 50 рублей, стоять на остановке и простудиться, а потом потратить 3к на лекарства.

  • 55

    55
    8 часов назад

    Не повезло девченке, папаша жадный оказался)

  • butterfly effect

    butterfly effect
    8 часов назад

    Папаша, купи машину и вози дочку.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    8 часов назад

    В новогодние праздники такси припугнули УФАСом, а оказывается они не уполномочены проводить проверки на предмет првышения тарифов.

  • Плевать

    Плевать
    8 часов назад

    Вот бы я, в рыночной экономике, думал о том, что кому-то там вздумалось возмущаться о том, что я решил поднять цену на свои услуги. Ты давай, гуляй, а я за 300% прибыли пойду на любое преступление... Нехай было скакать ради джинс и жвачки, да десяти сортов колбасы, жрите - подано)))

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 часов назад

    Плевать

    Вот бы я, в рыночной экономике, думал о том, что кому-то там вздумалось возмущаться о том, что я решил поднять цену на свои услуги. Ты давай, гуляй, а я за 300% прибыли пойду на любое преступление... Нехай было скакать ради джинс и жвачки, да десяти сортов колбасы, жрите - подано)))



    +++++

    Дас ист капитализм

    Кушать подано и непонятны возмущения!Не нравится-езжай на маршрутке или пешком вали!Сами выбираете капитализм!

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    Victrix

    Разрешили бы людям бомбить и проблем бы не было. А то у них по понос, то золотуха. По любому поводу поднимают ценник. И когда опаздываешь, фиг дождешься.



    Ведь бомбилам тоже жить надо, детей кормить и т.д.

    И кстати работают на себя, а не на главного в такси, что отражается на качестве услуг: сказали подъедут через 10 минут, можешь смело выходить, такси подано. А легальное такси: выходи, вышел и еще 10 минут на морозе

    С отмазкой кормить надо. Качественно работать надо

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    7 часов назад

    А я спокойно отнесся к повышению. Вызываю через приложение. В принципе понять можно. Бензин дорогой, на прогрев в такой мороз времени и топлива больше уходит. За комфорт приходится платить. В противном случае выходим пораньше, морозимся на остановке и вперед на холодный автобус и как селёдки в банке))).

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    vk-Мыслитель

    А я спокойно отнесся к повышению. Вызываю через приложение. В принципе понять можно. Бензин дорогой, на прогрев в такой мороз времени и топлива больше уходит. За комфорт приходится платить. В противном случае выходим пораньше, морозимся на остановке и вперед на холодный автобус и как селёдки в банке))).



    хорошо, а как быть с непрогнозируемым ростом цен? Вчера так, сегодня так? и тд

  • Okean555

    Okean555
    7 часов назад

    ТРОЛЛЕЙБУС мужик, можно ездить на троллейбусе ....ть!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    чем теплее на улице тем для такси на бензин цены дороже

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    Можно было и пешком пройтись товарищу. Тем более на Зейской 51 сейчас горячий борщ наливают.

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    В морозы можно каждой профессии бомбить человека другой профессии, от него зависящей. Пришел таксист к проктологу или венерологу, а тот ему, так морозы жесткие и давай ему два счетчикавставлять. А не нравится тариф. с бабулями в очереди стой с записью на пять месяцев вперед.

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Круто ребенку на такси денег оставил и не хватило. Завел ребенка возили сам коль на такси не хватает нищеброд

  • Rak900

    Rak900
    7 часов назад

    подняли тариф когда много заказов, не вижу проблемы, надо случать сколько поездка стоит, раз поехали значит согласны с ценой

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Всегда эти усердия убивали, которые денег в приток своим девчонкам оставляют. Позорно. Не поделиться чувак

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    *не поделиться чувак

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Не позорься

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    6 часов назад

    А я вот АКС в "теплосервисе" работаю. А если мы на этой морозной неделе тариф на тепло бы подняли раза в три. На тепло в мороз спрос поболее, чем на извозчиков. На кол их всех надо, и ФАС и кучеров.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Vladimir28rus

    А я вот АКС в "теплосервисе" работаю. А если мы на этой морозной неделе тариф на тепло бы подняли раза в три. На тепло в мороз спрос поболее, чем на извозчиков. На кол их всех надо, и ФАС и кучеров.



    пьяный сантехник?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Вас самих на кол надо

    Пришли в подвал,выжрали пару литров водки и оставили один вентиль закрытым,типа работали

    Чуть полдома не заморозили

    Алкашня!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Vladimir28rus

    На тепло в мороз спрос поболее, чем на извозчиков. На кол их всех надо, и ФАС и кучеров.



    И фашистов.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    изoниaзидoм

    Vladimir28rus

    А я вот АКС в "теплосервисе" работаю. А если мы на этой морозной неделе тариф на тепло бы подняли раза в три. На тепло в мороз спрос поболее, чем на извозчиков. На кол их всех надо, и ФАС и кучеров.



    пьяный сантехник?



    Адекватно таксистам отвечающий

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Потребность в тепле возросла же)

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    изoниaзидoм

    Вас самих на кол надо

    Пришли в подвал,выжрали пару литров водки и оставили один вентиль закрытым,типа работали

    Чуть полдома не заморозили

    Алкашня!



    Вы это из своего опыта говорите?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Не пейте по подвалам. И дома тоже. Уже Новый год прошел, уже 25 января

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Rak900

    подняли тариф когда много заказов, не вижу проблемы, надо случать сколько поездка стоит, раз поехали значит согласны с ценой



    Что значит надо случать?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    случать

    кого и зачем? это делают и поднимают за это цены

  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    Жора Кипительников

    Есть такая штука называется спрос и предложение. Цены растут из за повышеного спроса, чтобы простимулировать водителей больше и чаще выходить на линию. Как я думаю всем известно, что в такси такие же обычные машины. И они тоже замерзают незаводятся в холода. Это делается в том числе и из за интересов пассажиров, что бы они не ждали по часу с утра машину. Не надо из себя строить жертву. Хочешь быстрей уехать в часы пик при неблагоприятной погоде. Плати больше. Все логично



    не нужно лукавить. они и летом в дождь деньги гребли. В Москве когда террористы взрывали. сволочная натура в такси у хозяев и у некоторых бомбил

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Соната

    изoниaзидoм

    Вас самих на кол надо

    Пришли в подвал,выжрали пару литров водки и оставили один вентиль закрытым,типа работали

    Чуть полдома не заморозили

    Алкашня!



    Вы это из своего опыта говорите?



    Это из опыта внезапного похолодания в квартире в декабре в 30-градусные морозы!Вначале управляйка сказала,что в пятницу в 8 вечера некого искать из сантехников,но после слов о прокуратуре и Роспотребнадзоре нашла таки сантехника,с которым мы и сходили в подвал,где и увидел я место пьянки его коллег!Кстати,от деда тоже подфанивало,но хоть разобрался и включил отопление!А то вообще говорили-до понедельника!

  • 432

    432
    6 часов назад

    Маразм!!! Нет денег ЛОХОВОЗ (автобус) в помощь.

    Заказывайте САМИ такси, контролируйте (мониторьте) цену, какого ... ребенка под танки кидаете, денег в притык даете... Вы что первый день в ... Благовещенске живете.?

    И вопрос к АмурИнфе (Сковородине), зачем ПУСТУЮ новость пишите.... где название такси, где имя хозяина (с кем вы по телефону говорили), чего боитесь, зачем сплетни пишите, где факты?????

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    432

    Маразм!!! Нет денег ЛОХОВОЗ (автобус) в помощь. Заказывайте САМИ такси, контролируйте (мониторьте) цену, какого ... ребенка под танки кидаете, денег в притык даете... Вы что первый день в ... Благовещенске живете.? И вопрос к АмурИнфе (Сковородине), зачем ПУСТУЮ новость пишите.... где название такси, где имя хозяина (с кем вы по телефону говорили), чего боитесь, зачем сплетни пишите, где факты?????



    На кол их. На кол.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Наши люди в булочную на такси не ездят (с)

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    изoниaзидoм

    Соната

    изoниaзидoм

    Вас самих на кол надо

    Пришли в подвал,выжрали пару литров водки и оставили один вентиль закрытым,типа работали

    Чуть полдома не заморозили

    Алкашня!



    Вы это из своего опыта говорите?



    Это из опыта внезапного похолодания в квартире в декабре в 30-градусные морозы!Вначале управляйка сказала,что в пятницу в 8 вечера некого искать из сантехников,но после слов о прокуратуре и Роспотребнадзоре нашла таки сантехника,с которым мы и сходили в подвал,где и увидел я место пьянки его коллег!Кстати,от деда тоже подфанивало,но хоть разобрался и включил отопление!А то вообще говорили-до понедельника!



    И даже не надо было двойной тариф платить как в такси??

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    так и такси работать должно. Нет?

  • Дмитрий

    Дмитрий
    6 часов назад

    Благовещенца возмутило резкое повышение тарифа на поездку в такси в холода,

    а повышение акцизов на бензин и дизель не возмутило, о-хо-хо... о.. стадо должно страдать! без страданий, они не будут так яростно любить своего царька на каблучках! о хо хо

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    При нэвельном такси будет стоить 40 рублей

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    проклятый капитализм

  • Prokaznik

    Prokaznik
    5 часов назад

    Для тех кто в танке и кто не имеет авто,в дождь особенно в темное время суток скорость падает до 40кмч,ямы не видно,от пьяных пассажиров стекла потеют так,что не помогает ни печка ни кондиционер,расход бенза повышается,время выполнения заказа увеличивается.В снег,гололед всё тоже самое,только скорость падает до 20-30кмч расход еще больше и время выполнения еще дольше,в мороз ходовка колом,тормоза колом,обороты под 1000-1100,авто не глушится вобще расход подъем в полтора раза,стоянка на ночь 300р бенз уже от 41 до 43р ,а вас пассажиров возят от 40р даже если вдруг вас будет 4человека,совесть имейте,еще и жалуетесь на таксистов.Фас все проверить норовит за подъем цен,а вы их видели цены на такси?а цены на бензин,цены в магазинах на продукты,на запчасти,а еще налог,а еще процент агрегатору,а еще аренда авто,а еще пенсионный и это все от заказов по 40 по 75р!Потерпевший позаботьтесь о своей дочери и не вините других!

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    Ценик неустраевает ходите пешком или на автобусе бензин стоит литр не двадцать рублей а тут морозы скажите спасибо что вообще такси подьехало

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    За пять рублей удавятся жлобы сидят сдачу ждут

  • Prokaznik

    Prokaznik
    5 часов назад

    Vladimir28rus

    А я вот АКС в "теплосервисе" работаю. А если мы на этой морозной неделе тариф на тепло бы подняли раза в три. На тепло в мороз спрос поболее, чем на извозчиков. На кол их всех надо, и ФАС и кучеров.

    Для вас уважаемый и для того с проктологом который,ваши цены и так зашкаливают и обслуживание много вопросов имеют,так что не в тему!!!

  • sheff28

    sheff28
    5 часов назад

    Надо вавану спасибо сказать за тепло в домах и плату за это тепло ненадо ровнять тут люди ушатывают тачки свои кормят семьи кто как может так и крутиться а вы тут акс тепло несмешите

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 часов назад

    Таксисты негодуют. Лучше бы ПДД соблюдали

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    5 часов назад

    Смотря откуда ехала… Я вот сейчас приехал на жд вокзал в Краснодаре, поездка была протяжённостью 30 км. Сумма 703 рубля.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Сергей вокалист

    Смотря откуда ехала… Я вот сейчас приехал на жд вокзал в Краснодаре, поездка была протяжённостью 30 км. Сумма 703 рубля.



    С Краснодара и ехала. До Благовещенского ж/д вокзала



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Хмык

    Сергей вокалист

    Смотря откуда ехала… Я вот сейчас приехал на жд вокзал в Краснодаре, поездка была протяжённостью 30 км. Сумма 703 рубля.



    С Краснодара и ехала. До Благовещенского ж/д вокзала



    Эх! Если бы так было реально! Благовещенск бы опустел))

  • Конрад

    Конрад
    4 часа назад

    В других городах такси и по 400 рублей и по 500 и что дальше? Не нравится - пешком ходи, очень даже полезно.

  • kunti-108@mail.ru

    kunti-108@mail.ru
    4 часа назад

    А расход бензина в такие морозы? Он же денег стоит...потерпите недельку еще, граждане, не спешите с выводами, скоро потеплеет

  • Аксюта

    Аксюта
    4 часа назад

    Сергей вокалист

    Смотря откуда ехала… Я вот сейчас приехал на жд вокзал в Краснодаре, поездка была протяжённостью 30 км. Сумма 703 рубля.



    Ой, не надо только про Краснодарское такси... Это что-то. Я не могла уехать автовокзала (Краснодар-2) до ж, д. вокзала (Краснодар 1)- два часа, Два часа я вызывала и ждала такси. И ехала в итоге на убитом "Жигуленке", мой багаж еле влез в багажник. Краснодарское такси - отстой...



  • Prokaznik

    Prokaznik
    4 часа назад

    Gangstarr

    Таксисты негодуют. Лучше бы ПДД соблюдали

    Это сейчас к чему???у нас половина водятелов их не соблюдает,пешеходы по дорогам ходят,чиновники взятки берут,полиция законы не соблюдает,но это другая серия и ты не в тот зал зашел.

  • натали21

    натали21
    4 часа назад

    жлоб,а не папаша.прям бесплатно должны возить.почему-то в кафешках,в магазинах,в пивнушках при поднятии стоимости платите столько сколько скажут без возмущений.таксистов вообще уже за людей не считаете.как-будто он ни в чем не нуждается,обязан за копейки вас возить.даже если и был повышен ценник за проезд,да даже и за эти копейки стыдно ехать.еще и жалуются .стыдоба.такси это роскошь.не позволяют финансы есть общественный транспорт.только в путь.

  • Наталина

    Наталина
    4 часа назад

    А раньше же были постоянным клиентам скидки в такси,звонишь со своего номера,они уже тебя знают и знают куда едешь.Если девочка постоянно ездит на одном и том же такси в школу,значит ей могли и скидку сделать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Prokaznik

    Gangstarr Таксисты негодуют. Лучше бы ПДД соблюдали Это сейчас к чему???у нас половина водятелов их не соблюдает,пешеходы по дорогам ходят,чиновники взятки берут,полиция законы не соблюдает,но это другая серия и ты не в тот зал зашел.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Честно говоря, не знаю в каком году Советского периода, вы ехали на Краснодарском такси..




    Сейчас всё очень цивильно)) машинки все новые. Счётчик по таксометру и по СМС с компании щаказа такси. Автомобиль приехал вовремя, пробки есть, но есть маршруты вокруг. Доехал практически без пробок, вот только весьма дорого.




    Аксюта

    Сергей вокалист

    Смотря откуда ехала… Я вот сейчас приехал на жд вокзал в Краснодаре, поездка была протяжённостью 30 км. Сумма 703 рубля.



    Ой, не надо только про Краснодарское такси... Это что-то. Я не могла уехать автовокзала (Краснодар-2) до ж, д. вокзала (Краснодар 1)- два часа, Два часа я вызывала и ждала такси. И ехала в итоге на убитом "Жигуленке", мой багаж еле влез в багажник. Краснодарское такси - отстой...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Кстати жигулей в такси, уже нет. Разве только что в яндекс такси ещё остались.

    Автомобиль шкода, новый.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Сергей вокалист



    Сейчас всё очень цивильно)) машинки все новые. Счётчик по таксометру и по СМС с компании щаказа такси. Автомобиль приехал вовремя, пробки есть, но есть маршруты вокруг.




    Вот и краснодарские таксисты подтягиваются...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Рюмкин-Задунайский

    Сергей вокалист



    Сейчас всё очень цивильно)) машинки все новые. Счётчик по таксометру и по СМС с компании щаказа такси. Автомобиль приехал вовремя, пробки есть, но есть маршруты вокруг.




    Вот и краснодарские таксисты подтягиваются...




    Рюмкин! Не увлекайтесь спиртным, мой вам совет!))

    Еду на фестиваль авторской Военно–патриотической песни в г. Омск, в качестве победителя. На гала концерт (если что)

  • Аксюта

    Аксюта
    4 часа назад

    Сергей вокалист

    Кстати жигулей в такси, уже нет. Разве только что в яндекс такси ещё остались.

    Автомобиль шкода, новый.



    Да что Вы говорите. Я тоже не думала, что там у вас работает, кто попало и на чем попало. И при чем тут советские года? Такси у вас- транспортные компании, диспетчера в которых сидят, то ли в Москве, то ли на Луне, потому, что они не знают, где находится автостанция Краснодар 2, и пытали меня, какой там адрес. А на этом сарае (извините), на здании автостанции нет не названия улицы ни номера строения. Я в шоке. Современный город, автобусы хорошие по городу ходят. Такси- отстой.



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Аксюта

    Сергей вокалист

    Кстати жигулей в такси, уже нет. Разве только что в яндекс такси ещё остались.

    Автомобиль шкода, новый.



    Да что Вы говорите. Я тоже не думала, что там у вас работает, кто попало и на чем попало. И при чем тут советские года? Такси у вас- транспортные компании, диспетчера в которых сидят, то ли в Москве, то ли на Луне, потому, что они не знают, где находится автостанция Краснодар 2, и пытали меня, какой там адрес. А на этом сарае (извините), на здании автостанции нет не названия улицы ни номера строения. Я в шоке. Современный город, автобусы хорошие по городу ходят. Такси- отстой.



    Всё таки вам, наверно просто не повезло, с такси. Я охотно вам верю.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Один вопрос : раз в такси мало платят зачем туда идти работать?

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Я так понимаю, кто защищает таксистов тот или жена(подруга) таксиста или сам колымит утром за 140 минималочку. Я как таксист со стажем скажу так - то, что происходит с перевозками людей и вообще в любой сфере нашей нынешней жизни - плоды нашего с вами государства и тех кого мы выбирали или не выбирали. Что теперь возмущаться? А по поводу повышения - скорее всего это было "копеечка". Но могу сказать одно - в некоторых фирмах повышение идёт автоматом в зависимости от соотношения клиентов и водителей. Представьте ситуацию, если бы не было повышения цены, в такую погоду мало кто бы возил. Соответственно многие бы опоздали на работы, учёбы, больницы. Почему, когда все в стране повышается в цене - вот именно тех кто возмущается, водители должны возить за "копейки"? Ну чем вы лучше тех, кто все адекватно понимает, вызывает, платит и спокойно уезжает за 5 минут без нервотрепки? Или это развлечение такое - кто-то в плойку шпилит, кто-то на диване ютуб смотрит, а кто-то несёт всякую х здесь даже не представляя сути вопроса. Лишь бы написать чето - авось собеседники подхватят.

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Ну и кстати в такси вполне нормально можно работать. И на хлеб и икру хватает.

  • Natal

    Natal
    3 часа назад

    GangstarrОдин вопрос : раз в такси мало платят зачем туда идти работать?


    Плюсую. Разнылись тут некоторые. ...не нравится ходите пешком. ..не нравится не таксуйте! Причем тут погода? Причем тут остальное? У каждой работы есть свои минусы и что теперь только таксистов нельзя обижать. Я вот на своей работе работаю за своим личным компьютером распечатываю на своем личном принтере который за свой счет заправляю, покупаю бумагу за свой счет ...нужно повысить мне зарплату по логике наших такси

  • BGAO1

    BGAO1
    3 часа назад

    Кто помнит когда в последний раз цены на такси поднялись, забыли? А цены вокруг как поднялись тоже не видим. Привыкли за 100 рублей кататься, заказывают эконом а гонору как за президентский люкс заплатили, на такси при советах, когда все работали, не каждый себе позволял просто так кататься, а то дети у них в школу и назад на такси ездят. Хорошо? удобно? плати деньги а не эти копейки 110 рублей всегда было.

  • Prokaznik

    Prokaznik
    3 часа назад

    Natal

    Плюсую. Разнылись тут некоторые. ...не нравится ходите пешком. ..не нравится не таксуйте! Причем тут погода? Причем тут остальное? У каждой работы есть свои минусы и что теперь только таксистов нельзя обижать. Я вот на своей работе работаю за своим личным компьютером распечатываю на своем личном принтере который за свой счет заправляю, покупаю бумагу за свой счет ...нужно повысить мне зарплату по логике наших такси

    У тебя при морозе краска,бумага больше расходуется?Лезешь не понимая сути,не надо тебе зп поднимать один хрен не поможет судя по всему.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Соната

    изoниaзидoм

    Вас самих на кол надо

    Пришли в подвал,выжрали пару литров водки и оставили один вентиль закрытым,типа работали

    Чуть полдома не заморозили

    Алкашня!



    Вы это из своего опыта говорите?



    Ну, если этот специалист, теплоснабжение от канализации и водопровода отличить не может, а также сантехника управляйки его дома, которую (управляйку сами выбирали всем домом) , от слесаря - теплотехника АКС теплосетей, который городские сети латает на морозе, то чего там говорить. В подвале только слесаря управляйки заправляют всеми делами, а слесарь по теплосетям АКС только до ввода в здание. Это любому жильцу известно, кто хоть немного в управлении общедомовым имуществом разбирается.

    Видимо сам пережрал, да не помнит, как по подвалу лазил и закрывал)))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Рюмкин-Задунайский

    Сергей вокалист



    Сейчас всё очень цивильно)) машинки все новые. Счётчик по таксометру и по СМС с компании щаказа такси. Автомобиль приехал вовремя, пробки есть, но есть маршруты вокруг.




    Вот и краснодарские таксисты подтягиваются...




    Рюмкин! Не увлекайтесь спиртным, мой вам совет!))

    Еду на фестиваль авторской Военно–патриотической песни в г. Омск, в качестве победителя. На гала концерт (если что)



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