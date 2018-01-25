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25 января 2018, 15:18 2

В Магдагачи на котельной вышли из строя два котла

В Магдагачи на котельной вышли из строя два котла
Фото: baurum.ru

25 января в поселке Магдагачи сложилась сложная ситуация на местной котельной. Здесь вышли из строя два котла – основной и резервный (всего котлов три). На объекте сейчас ведутся аварийные работы.

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области, сегодня вышел из строя резервный котел на котельной. Он был запущен в работу на момент остановки основного котла. Из-за работы на повышенных параметрах топку резервного котла заклинило. Котел остановили, не допустив разрушения топочного полотна.

На данный момент в котельной идут аварийные работы. Задействованы два звена, в каждом по четыре человека – три слесаря и один сварщик.

На 10:00 25 января температура в домах поселка соответствовала норме.

«В связи с пиковыми нагрузками 23 января вышел из строя основной котел на котельной поселка городского типа Магдагачи. В связи с этим на котельной был запущен в работу резервный котел. В сильные морозы на котельной котлы выдают чуть больше тепла, чем номинал. В результате длительных нагревов и механических нагрузок произошло повреждение опорных балок топки основного котла, – рассказал министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев. – Персонал котельной своевременно обнаружил данную ситуацию, остановил котел, не допустил разрушения топочного полотна. 24 января все необходимые материалы доставлены в Магдагачи. 25 января утром топку разобрали и начали демонтаж поддерживающих конструкций, которые вышли из строя».

Работы продолжатся до полного устранения аварии. Для восстановления температурного режима в домах при запуске котел будет работать на повышенных параметрах.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    12 часов назад

    Сразу не сообщают)))

    Вчера Гордеев говорил что везде все в порядке а Котел то ещё 23-го сломался.Сегодня ноги затряслись....

  • Генрих VI

    Генрих VI
    10 часов назад

    Кстати, это не первая авария на котельной в Магдагачи. Несколько лет назад также посреди зимы вышли из строя котлы.

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