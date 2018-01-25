В Новобурейском попытка расплатиться в кафе новой купюрой обернулась скандалом

В редакцию Амур.инфо житель Приамурья прислал видео конфликта в одном из кафе области. Действие происходит в поселке Новобурейском. Посетитель попытался расплатиться новой купюрой номиналом 2 000 рублей, но сделать это отказалось не так просто.

Все происходящее мужчина снимал тайно на телефон. Амурчанин дал официантке новые 2 000 рублей, но та отказалась принимать незнакомую ей банкноту. На просьбу автора видео позвать администратора ему ответили, что администратор болеет. В итоге споры привели к серьезному конфликту.

В какой-то момент сотрудница кафе сорвалась на крик, а посетитель потребовал вызвать участкового, чтобы зафиксировать подлинность купюры.

«Я такие брать не буду, я их первый раз вижу. Мне такие деньги не дают, мне нормальные дают. Я не знаю, поддельные это деньги или нет. Мне никто не оплачивал такими деньгами», – высказалась сотрудница кафе.

«Я только что ее взял в Сбербанке и принес вам. А вы мне говорите, что брать не будете. Напишите причину отказа в письменном виде», – возразил посетитель.

«Я не буду ничего писать, мне зарплату не выдают такими деньгами», – продолжила настаивать на своем официантка.

Чем закончилась перепалка, неизвестно. Связаться с автором видео не удалось.

Ранее сообщалось, что за отказ принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей будут штрафовать. Такую информацию распространил Роспотребнадзор.

«(…) любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг)», – сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, такие факты могут иметь признаки административного правонарушения. Ответственность за это предусмотрена КоАП РФ. Виновных лиц ожидают штрафы, для юридических лиц – в размере до 50 тысяч рублей.