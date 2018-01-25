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25 января 2018, 15:06 54

В Новобурейском попытка расплатиться в кафе новой купюрой обернулась скандалом

В Новобурейском попытка расплатиться в кафе новой купюрой обернулась скандалом

В редакцию Амур.инфо житель Приамурья прислал видео конфликта в одном из кафе области. Действие происходит в поселке Новобурейском. Посетитель попытался расплатиться новой купюрой номиналом 2 000 рублей, но сделать это отказалось не так просто.

Все происходящее мужчина снимал тайно на телефон. Амурчанин дал официантке новые 2 000 рублей, но та отказалась принимать незнакомую ей банкноту. На просьбу автора видео позвать администратора ему ответили, что администратор болеет. В итоге споры привели к серьезному конфликту.

В какой-то момент сотрудница кафе сорвалась на крик, а посетитель потребовал вызвать участкового, чтобы зафиксировать подлинность купюры.

«Я такие брать не буду, я их первый раз вижу. Мне такие деньги не дают, мне нормальные дают. Я не знаю, поддельные это деньги или нет. Мне никто не оплачивал такими деньгами», – высказалась сотрудница кафе.

«Я только что ее взял в Сбербанке и принес вам. А вы мне говорите, что брать не будете. Напишите причину отказа в письменном виде», – возразил посетитель.

«Я не буду ничего писать, мне зарплату не выдают такими деньгами», – продолжила настаивать на своем официантка.

Чем закончилась перепалка, неизвестно. Связаться с автором видео не удалось.

Ранее сообщалось, что за отказ принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей будут штрафовать. Такую информацию распространил Роспотребнадзор.

«(…) любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг)», – сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, такие факты могут иметь признаки административного правонарушения. Ответственность за это предусмотрена КоАП РФ. Виновных лиц ожидают штрафы, для юридических лиц – в размере до 50 тысяч рублей.

Просмотров всего: 4715

#жизнь #закон

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Комментарии
Показать все (54) Обсудить на форуме
  • lana78

    lana78
    12 часов назад

    только вошли в оборот, а уже бесят!)

  • ММС

    ММС
    12 часов назад

    Как всегда причина в банальной человеческой глупости и упертости.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    12 часов назад

    быдловатый глупец и неуравновешенная женщина, хотя её можно понять.

  • Это да 64

    Это да 64
    11 часов назад

    Это не только в Новобурейске .Писали уже что в РКЦ бабушке отказали в оплате новой 2 000 копюре.

  • alex 3

    alex 3
    11 часов назад

    современные СМИ намеренно из мух слонов раздувают? Рассказать больше не о чем?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 часов назад

    Не понимаю, в чём проблема?

    Если покупатель так настаивает, чтобы кассир приняла неизвестную ей купюру, что требует письменного отказа, то кассир, точно так же, может потребовать документ, удостоверяющий личность, на случай, если купюра окажется фальшивой.

    Я сам попадал в похожую историю с новыми купюрами, правда, достаточно давно.

    В том случае продавец просто вызвала милицию тревожной кнопкой и задержала меня под различными предлогами до её приезда.

    В итоге, конечно, разобрались и меня отпустили с извинениями.

  • Mark1204

    Mark1204
    11 часов назад

    Почему не сообщается как отличить настоящие деньги от фальшивок. Ранее когда вводились новые купюры всегда была подобная информация.

  • Хана

    Хана
    10 часов назад

    Mark1204Почему не сообщается как отличить настоящие деньги от фальшивок. Ранее когда вводились новые купюры всегда была подобная информация.


    А как должно сообщаться? Каждому человеку лично? На сайте ЦБ всё написано

  • neverstop

    neverstop
    10 часов назад

    У меня есть такая купюра, скачиваешь приложение наводишь на купюру и увидишь фальшивая или нет,на почте дают такие купюры и люди не отказываются их принимать, а продавцы отказываются, недалёкие люди

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    10 часов назад

    Колхоз,чего еще скажешь

  • Кукумбер

    Кукумбер
    9 часов назад

    Дерёвня недалёкая, пусть её оштрафуют

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    9 часов назад

    деревня

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Смотрю тут одни жители Мегаполисов собрались. Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро.

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    Ну согласитесь, клиент - провокатор. Он просто издевается, снимая на видео, над официанткой

  • Соната

    Соната
    8 часов назад

    Чести ему ноль. А женщина, боясь потерять зарплату и работу, обороняется.

    Ведь и большинство из нас не видело этих купюр. Тем более из банкоматов, которые с ними не работают

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    Сомневается если вызови кого положено, а не ори на человека... Истеричка

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Shift

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит



    Я живу и работаю в России. Не видела я таких денег еще. Как оригинал от подделки мне отличить?

    Вы как отличите?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Shift

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит



    Клиенты у проституток, в кафе гости.

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Так-то надо не глумиться над человеком перед камерой, а надо с пониманием относиться к особенностям людей, их профессий, реакции на вещи, которые не есть привычные. Доброта это не порок, а достояние

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    7 часов назад

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!

  • Rusantik

    Rusantik
    7 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    Смотрю тут одни жители Мегаполисов собрались. Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро.



    Поверьте, глупости полно и в нью-йорке париже и рио)) География ни причем

  • Rusantik

    Rusantik
    7 часов назад

    изoниaзидoм

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!



    Точно такие же продавцы как в новобурейском кафе встречаются в брендовых магазинах европы

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    изoниaзидoм

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!



    У меня своя работа замечательная и ответственная. Но когда касается финансов, всегда говорю - перепроверьте.

    Кстати. чем закончилось это обрывочное видео? Приехали ли стражи порядка, которыми грозили клиенты этого заведения? Вы знаете исход этого обрывка?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    7 часов назад

    мы будем знать не более,чем напишут тут либо на другом ресурсе

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    7 часов назад

    Rusantik

    изoниaзидoм

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!



    Точно такие же продавцы как в новобурейском кафе встречаются в брендовых магазинах европы



    долго они после этого работают?

  • Rusantik

    Rusantik
    7 часов назад

    изoниaзидoм

    Rusantik

    изoниaзидoм

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!



    Точно такие же продавцы как в новобурейском кафе встречаются в брендовых магазинах европы



    долго они после этого работают?



    Пока на колледж не заработают и не расширят тем самым кругозор Потом устраиваются на работу поприличнее)

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    Соната

    Ну согласитесь, клиент - провокатор. Он просто издевается, снимая на видео, над официанткой



    Да. Редиска.

  • Shift

    Shift
    7 часов назад

    Соната
    Shift

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит



    Я живу и работаю в России. Не видела я таких денег еще. Как оригинал от подделки мне отличить?

    Вы как отличите?


    Насмотрелся уже, отличу... Да и на сайте центробанка есть информация... Ещё раз, для особо одарённых, сомневаетесь, пиши письменный отказ в принятии денег, вызывайте полицию, но не ори на человека... Гнать её за некомпетентность в три шеи, она элементарного не понимает и не знает.

  • Казак

    Казак
    6 часов назад

    Соната

    Shift

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит



    Я живу и работаю в России. Не видела я таких денег еще. Как оригинал от подделки мне отличить?

    Вы как отличите?



    Каком к верху! http://www.монеты-купюры.рф/200-rubley

    Сейчас гражданам тысячные поддельные купюры раздай и большинство не определят что это подделка потому что не знают куда смотреть.

    Во многих банках с осени специальные брошюры можно увидеть про новые купюры и в интернете можно все про них прочитать. Т.е кому интересно тот о них читал, а сотрудница кафе посчитала что это не её тема и новости провокационные посмотрела как народ ей подобный от них отказывается т.к. типа банки их не принимают. Был период когда банкоматы 5000 купюры не принимали, но такой ведь проблемы в магазинах не было как с новыми купюрами.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Rusantik

    изoниaзидoм

    Rusantik

    изoниaзидoм

    Соната,если бы вы поработали в приличном заведении,к примеру,в фирменном магазине известного во всем мире бренда продавцом-консультантом,то таких бы вопросов не задавали!



    Точно такие же продавцы как в новобурейском кафе встречаются в брендовых магазинах европы



    долго они после этого работают?



    Пока на колледж не заработают и не расширят тем самым кругозор Потом устраиваются на работу поприличнее)



    Интересно!А как вы с этой позиции поясните требования корпорации к сети в России?Кстати,хозяин проживает в Германии!У них ТАМ быдлота прокатывает?Едва ли!

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Shift

    Соната

    Shift

    Типа, онажедевочка ей можно дурочку включить? В России живёт и работает, и первый раз про деньги эти услышала? И про правила обращения денег тоже не слышала, работает официантом и не знает права клиента и свои обязанности... Уволить нахрен... Пусть на рынке скандалит



    Я живу и работаю в России. Не видела я таких денег еще. Как оригинал от подделки мне отличить?

    Вы как отличите?



    Насмотрелся уже, отличу... Да и на сайте центробанка есть информация... Ещё раз, для особо одарённых, сомневаетесь, пиши письменный отказ в принятии денег, вызывайте полицию, но не ори на человека... Гнать её за некомпетентность в три шеи, она элементарного не понимает и не знает.


    Официантка должна сидеть на сайте центробанка?)))

    За стойкость против провокаторов-клиентов ей премию надо дать

  • Shift

    Shift
    6 часов назад

    Она как минимум должна знать свои должностные обязанности. Или с этим тоже можно погодить? Онажедевочка... Нахрена сидеть на сайте? Она работает с наличной, и она просто обязана знать про новые деньги, которые в обороте..

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    А издевательству над непонимающими, необразованными надо говорить, что это как минимум плохо.

    Идиотизм страдающих в самоутверждении за счет бомжей, людей, нагнутых хозяевами да властью остается быть идиотизмом

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Shift

    Она как минимум должна знать свои должностные обязанности. Или с этим тоже можно погодить? Онажедевочка... Нахрена сидеть на сайте? Она работает с наличной, и она просто обязана знать про новые деньги, которые в обороте..



    терминалы и банкоматы тоже работают с наличкой и не всякую купюру с первого раза принимают

    теперь думаю, а не вы ли это снимали

  • Казак

    Казак
    6 часов назад

    У меня 100 рублевка сочинская есть и я уже боюсь предположить куда меня с ней могут такие сотрудницы послать )))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    А я как то старые 10 000 рублёвки сплавил, когда нули убрали и из оборота вывели.В ларьке при тусклом свете. Прости меня Господи.

  • Shift

    Shift
    6 часов назад

    Кроме соплёй, аргументы есть в её пользу? Она кругом неправа... С самого начала... И ни кто её не унижал в видео, сама истерить начала... Не, это не я снимал, я не стал бы снимать... Позвонил бы руководству её. Чтоб напнули такую работницу или беседу провели. Но купюру она бы приняла.

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Казак

    У меня 100 рублевка сочинская есть и я уже боюсь предположить куда меня с ней могут такие сотрудницы послать )))



    Возьмите любую коллекционную и сходите в магазин

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Shift

    Позвонил бы руководству её. Чтоб напнули такую работницу или беседу провели. Но купюру она бы приняла.



    И съела.

  • Казак

    Казак
    6 часов назад

    Хозяину кафе надо ей ближайшую зарплату новыми купюрами выдать )

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Shift

    Кроме соплёй, аргументы есть в её пользу? Она кругом неправа... С самого начала... И ни кто её не унижал в видео, сама истерить начала... Не, это не я снимал, я не стал бы снимать... Позвонил бы руководству её. Чтоб напнули такую работницу или беседу провели. Но купюру она бы приняла.



    истерить начал снимающий. специально. пусть бы позвонил. думаю, решили бы вопрос, не напнули бы+ за бдительность премию бы выписали

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Казак

    Хозяину кафе надо ей ближайшую зарплату новыми купюрами выдать )



    правильно. За то что его его деньги бережет - в двойном объеме. Но с беседой об особенностях новых купюр

  • Shift

    Shift
    6 часов назад

    Соната
    Казак

    Хозяину кафе надо ей ближайшую зарплату новыми купюрами выдать )



    правильно. За то что его его деньги бережет - в двойном объеме. Но с беседой об особенностях новых купюр


    Сберегла, на штраф больше уйдёт

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Вы поспособствуете? Зачем оно вам?

    Или тому, кто выпендривался?

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    Ради лайков или мести

    вот просто мотивы интересны

  • Rusantik

    Rusantik
    5 часов назад

    Изониазидом

    Слово быдлота режет слух По-другому скажу Слабоумные,малограмотные,финансово

    не состоявшиеся люди везде "прокатывают" Это очевидно и никак не зависит от того где проживает хозяин в Берлине,Лондоне или в Грязнушке

  • full

    full
    5 часов назад

    Рюмкин-Задунайский

    А я как то старые 10 000 рублёвки сплавил, когда нули убрали и из оборота вывели.В ларьке при тусклом свете. Прости меня Господи.



    А они сейчас по полтиннику минимум стоят.

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    full

    Рюмкин-Задунайский

    А я как то старые 10 000 рублёвки сплавил, когда нули убрали и из оборота вывели.В ларьке при тусклом свете. Прости меня Господи.



    А они сейчас по полтиннику минимум стоят.



    во дурак, обманул кого-то, ну

  • Казак

    Казак
    5 часов назад

    Соната

    Казак

    Хозяину кафе надо ей ближайшую зарплату новыми купюрами выдать )



    правильно. За то что его его деньги бережет - в двойном объеме. Но с беседой об особенностях новых купюр



    Извините, но что то как то всё у Вас ну очень сложно. Какие беседы? С кем? О чем? Раньше талоны на сахар и муку принимали, а там только надпись "талон на сахар" с номером порядковым и печать размытой на красной или зеленой бумаге. Если произошла ситуация такая, так нужно спокойно разобраться, пригласить кто знает, позвонить в банк и там скажут на что посмотреть и как определить. Такое чувство что в Новобурейском каменный век, интернета и телевидения нет. Я уже про эти купюры наслышался, т.к. везде про них говорили и говорят. Уже и ролик про них сняли. К стати похожая ситуация в ролики, но все обошлось )

  • Казак

    Казак
    4 часа назад

    http://smotri.com/video/view/?id=u32788219d2d

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Задолбали уже эти новости. А вы что хотели? Продавец не разу ее в глаза не видел. Боятся обмана и потом со своего кармана платить.

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Понятно, что она должна принять для расчета любые купюры, которые в обороте. но бывает, что и среди привычных фальшивки встречаются. Моей коллеге в конце прошлого года где-то дали фальшивую тысячу, расстроилась, такой "подарок к Новому Году. А новые купюры большого наминала- всегда непривычно и страшно брать.

  • Мавр1

    Мавр1
    1 час назад

    Ей как дуре, предложили вызвать часткового. В случаях обнаружения, или сомнения о подлинности купюры - продавец ОБЯЗАНА, еще раз ОБЯЗАНА Сообщить в полицию о подозрительных людях пытающихся сбыть потдельную купюру и по возможности более подробно запомнить приметы подозрительных людей. Она чють не криком кричит, что ей такими деньгами не выдавали зарплату---это похеру!!!! Может её навозом выдают З\П- ни кого это не должно волновать как и чем ей з\п выплачивают. А вот то что она в первый раз видит эти деньги --- это её не осведомленность и не грамотность!!! Ей же МИНУС. Надо не только говно в ступе толочь, но и телевизор и радио слушать, там про новые деньги много раз рассказывали, так, что только ТУПОЙ не поймет!!!!

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