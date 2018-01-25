Горячая каша, сено и ковры: как в Приамурье согревают животных в лютые морозы

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Лютый холод, который не отпускает Амурскую область, животные чувствуют на собственной шкуре. Зоозащитники предпринимают все меры, чтобы их питомцам было не так холодно. В ход идут сено, горячая каша и ковры. Своими силами обогреть животных организации не в силах и принимают любую помощь.

«В такие холода мы животным варим горячие каши, поэтому нам нужны крупы, субпродукты куриные – это жизненно необходимо. Запасы наши уже все иссякли, а ведь животным сейчас самое главное – сено и хорошее питание теплое, поэтому сейчас усиленно варим каши. Нам нужны любые крупы, кроме перловки – она не усваивается животными и только для чистки используется. И субпродукты любые мы принимаем», – рассказала Ольга Кривицкая, волонтер некоммерческой организации «Подари надежду» («Кошкин дом»).

Сейчас в организации около 40 собак и 50 кошек. Мяукающие хвостатые, а также раненые собаки и совсем маленькие щенки пристроены в тепло. Здоровые собаки живут в будках и вольерах на улице.

Сеном на подстилки для животных в организации «Кошкин дом» запаслись вдоволь. Даже нашли возможность помочь пострадавшему от пожара конноспортивному клубу «Аллюр»: общими усилиями собрали и отвезли 42 рулона. Но и сами от помощи не откажутся. Помимо жизненно необходимых круп и субпродуктов, здесь примут и сухой корм – его животным насыпают на ночь.

А вот фонду «Горячие сердца» нужны и сено, и любая крупа, кроме перловки и гороха, а также субпродукты любого мяса, кроме свинины.

«Кормим горячим, варим каждый день, сено, которым будки утепляем, слеживается, поэтому от сена не откажемся никогда. В вольерах у нас более 30 животных и еще больше – по квартирам, домам, дачам на передержках. Потому что вольеры холодные, а у нас очень много раненых животных, им надо тепло. Поэтому они все по квартирам у девчонок. У меня дача вся забита, кошки тоже по квартирам. Кошек очень много, потому что сейчас зима, а они вообще не переносят холод. Животных только прибавляется, одного отдали – трех взяли.

В такие морозы люди стали чуть человечней, что ли. Вот вчера был случай: позвонили из магазина, там щенуля сидел возле магазина и верещал. Конечно, сорок градусов почти, ребенок замерз. Мы разместили информацию в Инстаграме, что срочно нужна передержка. Я была крайне удивлена: позвонила масса людей. Его забрали, и я благодарна людям. Действительно, наверное, прониклись», – поделилась руководитель фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина.

В частном приюте «Том и Джерри» будут рады старым коврам. «Эта проблема каждый год стоит: как только приходит зима, встает вопрос необходимости ковров. На вход в будку собачью вешается шторочка из ковра, чтобы холодный воздух не поступал. Просто тряпочкой не завесишь. Собаки залезают, шторка эта вход закрывает, они там спят, дышат и греются таким образом. Но некоторые особенно темпераментные животные эти шторки отрывают, поэтому они постепенно в негодность приходят.

У нас каждый год несколько ковров так уходит. Мы даже экономим – ковров всегда не хватает, поэтому стираем, сушим и на следующий год опять вешаем, если они нормальные. Потому что, представьте, 32 собаки у нас. Нужны именно обычные ковры, потому что прорезиненные колом встают на морозе, и толку от них нет. Одеяла тоже можно приносить, мы ими обматываем будки для тепла», – рассказала владелица частного приюта «Том и Джерри» Мария Сидоренко.

Также в приюте примут сухой корм и крупы. Здесь подкармливают не только своих подопечных, но и животных в округе, которых забрать уже нет возможности. Владелица приюта даже ласково называет его пансионатом для больных и престарелых животных – почти все питомцы имеют проблемы со здоровьем и живут там постоянно. Поэтому для бездомных собак округи ежедневно варят и развозят горячую кашу. В день получается 30-литровый бак рисовой или геркулесовой каши на мясных обрезках. Подкармливать таким образом приходится даже домашних собак и кошек. Как правило, это животные маргинальных хозяев, за которыми нет никакого ухода.

«Острову спасения» холода подкинули проблему другого характера – у организации накопился долг за электричество. «Для обогрева помещения внутри включаем специальные ковчеги энергосберегающие, еще кварц у нас включен постоянно. На это электроэнергия идет. Плюс стройка ведется, а это сварка – сварочные аппараты берут много электроэнергии. Вот и накопился у нас долг за электроэнергию 9 тысяч с копейками, нас даже отключать собирались. Поэтому заняли денег и погасили долг за электричество, но этот долг ведь тоже надо отдавать. Поэтому будем рады и финансовой помощи», – рассказала Нина Стельмахова, заместитель руководителя общественной организации любителей животных «Остров спасения».

Кроме этого, приюту всегда очень нужны лекарства. И еще одна круглогодичная проблема – нехватка рабочих рук. Средства, которые платят при сдаче животного в приют, идут только на зарплату двух сотрудников. Их рук катастрофически не хватает: нужна помощь в очистке вольеров, для занятий и выгула щенков, чтобы они привыкали к людям, а не дичились.

Сейчас в приюте около 300 животных. Только с сентября по декабрь 2017 года «Остров спасения» принял 246 животных с улиц города. Но помочь всем бездомным питомцам не могут все вместе взятые приюты города, поэтому Нина Стельмахова очень просит людей не обрекать животных на холодную смерть: «Хочется, чтобы почеловечнее люди были. Ругаются, если кормим животных, корм насыпаем, а ведь голодное животное гибнет от холода чаще, потому что нет энергии. Люди, будьте человечнее: если есть возможность, откройте подвалы, чтобы в такие морозы животные могли зайти и погреться. Если вы истребите кошек полностью, крысы и мыши заполонят ваши подвалы. Откуда столько жестокости у людей не пойму».

Домашние животные от холода страдают больше всего. Питомцам диким, хоть и живущим в неволе, гораздо легче. В Ивановском доме природы в этом плане проблем вообще нет. Своим питомцам сена запасли достаточно, благодаря одному районному фермеру, который ежегодно помогает бесплатно. Единственное, здесь не откажутся от круп. «Животных кормим отходами из детского сада. Но, когда садики не работают по выходным, тогда сами из круп варим каши. Поэтому не отказался бы от крупы ячневой и пшеничной. А так, остальное все есть», – рассказал Виктор Сороковой, директор ивановского Дома природы.

В бывшем эколого-биологическом центре, а ныне зоопарке при Амурском областном институте развития образования, с приходом холодов для животных тоже практически ничего изменилось. «Нет, конечно, никаких особых мер мы не предпринимаем. У нас все животные местные, которые живут в нашем ареале – кто в тайге волку шубу меняет или лисе? Птичкам вот только солому подсыпаем. Потому что в лесу они перелетают с ветки на ветку, шевелятся, а так как почти все птицы у нас с поврежденным крылом и лететь не могут, мы им внизу соломы насыпали, чтобы они не замерзли.

Животным тоже солому кидаем, но не более того. Волки вон – кинули им соломы, а они даже в будку не заходят, лежат на улице, здоровые и красивые. В питании тоже никаких изменений, зимой, к примеру, положено волку полтора килограмма мяса – мы ему даем. Единственное, зимой проблема – воду налить, все мерзнет. Поэтому мы зимой используем снег», – поделилась Галина Казимирова, заведующая зоопарком при Амурском областном институте развития образования.

Но помощь остро необходима и этой организации. И дело не столько в холодах – сейчас там переживают не лучшие финансовые времена. Из-за тяжелого финансового положения, а государственного финансирования у зоопарка нет, там примут любую помощь – от финансовой до продуктовой. Ведь прокормить надо 133 животных.