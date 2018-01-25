Амурские депутаты: студентов-целевиков надо заставить платить за отказ отрабатывать

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«В области у нас есть проблема с кадрами, в первую очередь с формированием медицинских кадров. Безусловно, все мы переживаем за своих детей, когда они оканчивают школы, пытаемся всеми силами и средствами помочь им поступить в вузы. В данном случае, если рассматривать медицину, оформляются целевые места, которые при поступлениии, допустим, в медакадемию, дают определенное преимущество при равном количестве баллов и при прочих равных условиях. Ребенок поступает туда, но после обучения не возвращается в то учреждение, которое оформило ему целевое направление. Соответственно, лечебное учреждение не получает специалиста, на которого оно рассчитывало. А ребенок занимает место потенциального студента, который не поступил, потому что преимущество было у целевика», – объяснил инициативу председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Исправить ситуацию поможет введение материальной ответственности за неисполнение условий договора, уверены амурские парламентарии. Депутаты предлагают внести изменения в порядок формирования договоров целевого найма, по которым студенты поступают в учебные заведения.

«С нашей точки зрения, необходимо ужесточить ответственность студента, чтобы он понимал, что, если он идет по целевому направлению, он обязан вернуться и отработать в организации срок, прописанный в договоре», – добавил спикер амурского парламента.

Штрафовать предлагают и студентов, отказывающихся работать после выпуска, и работодателей, которые не принимают выпускников. В первом случае выпускник должен будет возместить предприятию затраты, которые оно понесло за время его обучения. Это может быть стипендия или другие выплаты, а предприятие, в свою очередь, за отказ принять выпускника должно будет возместить упущенную выгоду, которую молодой специалист мог получить на новом месте. Суммы будут определяться индивидуально. По данным депутатов, в Приамурье в год на обучение одного студента государство тратит около 150 тысяч рублей.

Сейчас договор о целевом обучении законодательно не регламентирован.