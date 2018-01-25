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25 января 2018, 15:00 5

Амурские депутаты: студентов-целевиков надо заставить платить за отказ отрабатывать

Амурские депутаты: студентов-целевиков надо заставить платить за отказ отрабатывать
Фото: thetab.com

Депутаты амурского заксобрания подготовили обращение к вице-премьеру российского правительства. Ольге Голодец они предлагают прописать материальную ответственность за неисполнение условий целевого обучения в вузах как студентами, так и работодателями. Обращение утвердили на сессии.

«В области у нас есть проблема с кадрами, в первую очередь с формированием медицинских кадров. Безусловно, все мы переживаем за своих детей, когда они оканчивают школы, пытаемся всеми силами и средствами помочь им поступить в вузы. В данном случае, если рассматривать медицину, оформляются целевые места, которые при поступлениии, допустим, в медакадемию, дают определенное преимущество при равном количестве баллов и при прочих равных условиях. Ребенок поступает туда, но после обучения не возвращается в то учреждение, которое оформило ему целевое направление. Соответственно, лечебное учреждение не получает специалиста, на которого оно рассчитывало. А ребенок занимает место потенциального студента, который не поступил, потому что преимущество было у целевика», – объяснил инициативу председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Исправить ситуацию поможет введение материальной ответственности за неисполнение условий договора, уверены амурские парламентарии. Депутаты предлагают внести изменения в порядок формирования договоров целевого найма, по которым студенты поступают в учебные заведения.

«С нашей точки зрения, необходимо ужесточить ответственность студента, чтобы он понимал, что, если он идет по целевому направлению, он обязан вернуться и отработать в организации срок, прописанный в договоре», – добавил спикер амурского парламента.

Штрафовать предлагают и студентов, отказывающихся работать после выпуска, и работодателей, которые не принимают выпускников. В первом случае выпускник должен будет возместить предприятию затраты, которые оно понесло за время его обучения. Это может быть стипендия или другие выплаты, а предприятие, в свою очередь, за отказ принять выпускника должно будет возместить упущенную выгоду, которую молодой специалист мог получить на новом месте. Суммы будут определяться индивидуально. По данным депутатов, в Приамурье в год на обучение одного студента государство тратит около 150 тысяч рублей.

Сейчас договор о целевом обучении законодательно не регламентирован.

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#вузы #закон #заксобрание #образование #ссузы #финансы

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Комментарии
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  • Мастра

    Мастра
    11 часов назад

    Давно пора. А то, договор есть, а толку от него нет.

  • OT

    OT
    11 часов назад

    Все блоше в законотворчествах отступают от либермаразма Путинской политики. Все больше диктуют условия в законодательствах. Провал политики Путина на лицр, а все равно за Путина. Это маразм массовой неадекватности

  • Oldlord

    Oldlord
    11 часов назад

    Давно пора вернуть госраспределение выпускников после ВУЗов!

    Исключение можно сделать лишь для обучающихся на платной основе.

  • Victrix

    Victrix
    11 часов назад

    Мысль правильная. Но, депутатам надо начать с себя. Заплатить за невыполнение предвыборных обещаний.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Oldlord

    Давно пора вернуть госраспределение выпускников после ВУЗов!

    Исключение можно сделать лишь для обучающихся на платной основе.



    В том то и дело, что в СССР все были ЦЕЛЕВИКАМИ, и на кадры был заказ от производства. Вспомните, студенческие годы шли в трудовой стаж, и студент получал стипендию, которая, фактически, являлась заработной платой, она обеспечивала покрытие минимальных потребностей. Сейчас стипендия это некое поощрение, хотя фактически это атавизм, поскольку она не обеспечивает ничего. Зато вспомните, как возмущались. вспоминая распределение по окончании учёбы.

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