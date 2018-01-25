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25 января 2018, 15:01 9

Очевидцы: в Хэйхэ автомобиль рухнул на лед Амура, водитель побежал в Благовещенск

Очевидцы: в Хэйхэ автомобиль рухнул на лед Амура, водитель побежал в Благовещенск

25 января в Хэйхэ в районе таможни произошло ЧП с легковым автомобилем. Как сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец, машина протаранила ограждение и рухнула на лед реки Амур.

Очевидец утверждает, что после случившегося водитель вылез из легковушки и побежал в сторону Благовещенска. Мотивы автолюбителя неизвестны. На месте происшествия удалось снять видео.

Между тем в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что сегодня гражданин КНР предпринял попытку добраться бегом до российско-китайской границы. «Его сразу увидели наши пограничники, он находился под контролем. Мужчина не добежал до границы около 200 метров, его задержали китайские пограничники», – сказали в пресс-службе.

Просмотров всего: 8398

#Китай #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    11 часов назад

    Не исключено, это наш разведчик пытался прорваться через кордоны на Родину.

  • Victrix

    Victrix
    11 часов назад

    Cuba Libre

    Не исключено, это наш разведчик пытался прорваться через кордоны на Родину.



    Ничего. Поменяем хулигана на Луиса Корвалана.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    9 часов назад

    Что-то плохо спланировал мистер китаец или он был вжареный и в нем проснулся агент 0,7

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Китайский Сноуден.

  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    8 часов назад

    А лучше 0,5

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    "Алиса, мелафон у меня" (с)

  • Казак

    Казак
    6 часов назад

    А в соседней ветке форума обсуждают что у человека в голове может творится когда он на красный перекресток проезжает. В этом случаи вообще боюсь что либо предположить что в голове у этого человека творится.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Жаль человека , просто жаль .

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