Очевидцы: в Хэйхэ автомобиль рухнул на лед Амура, водитель побежал в Благовещенск

25 января в Хэйхэ в районе таможни произошло ЧП с легковым автомобилем. Как сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец, машина протаранила ограждение и рухнула на лед реки Амур.

Очевидец утверждает, что после случившегося водитель вылез из легковушки и побежал в сторону Благовещенска. Мотивы автолюбителя неизвестны. На месте происшествия удалось снять видео.

Между тем в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что сегодня гражданин КНР предпринял попытку добраться бегом до российско-китайской границы. «Его сразу увидели наши пограничники, он находился под контролем. Мужчина не добежал до границы около 200 метров, его задержали китайские пограничники», – сказали в пресс-службе.