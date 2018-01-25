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25января
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сегодня, 13:53 0

В Приамурье начали оформлять ипотеку под 6 %

В Приамурье начали оформлять ипотеку под 6 %
Фото: svdelo.ru

По новой программе за рождение второго и третьего ребенка амурчанам могут выдать ипотеку под 6 %. Первым клиентам такой заём уже оформляют. О субсидиях и условиях участия в программе рассказали в амурском министерстве экономического развития.

Программа льготных ипотечно-жилищных кредитов в России начала действовать с 2018 года. Ставку снижают за счет субсидий из федерального бюджета, которые и будут получать банки. В Амурской области аккредитацию для участия в программе субсидирования проходят ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». В ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» уже начали оформлять документы первым клиентам.

«С января текущего года начинает действовать программа по предоставлению льготных кредитов под 6 % годовых. Она предусматривает предоставление сниженной ипотечной ставки. Это новая мера поддержки семей с детьми, в которых в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок», – рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Льготный кредит будет действовать в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет – при рождении третьего ребенка. Эти периоды могут суммироваться: если в семье родится третий ребенок, то общий льготный период достигнет восьми лет.

«После окончания льготного периода ключевая ставка Банка России вернется на дату заключения кредитного договора +2 %. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет с максимальной суммой выдачи для жителей Амурской области 3 миллиона рублей», – отметила Светлана Балова.

Амурчане могут получить льготную ипотеку на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке.

Заявку на ипотечный кредит под 6 % заемщики могут подать в офисах банков, которые аккредитованы для участия в программе. Вместе с пакетом документов необходимо предоставить свидетельства о рождении детей.

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#закон #строительство #финансы #экономика

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