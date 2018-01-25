В Тындинском районе золотодобытчики незаконно пользовались водой из ручья

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В Тындинском районе золотодобытчики использовали для производственных нужд ручей Малые Валючи. Они осуществляли забор чистой воды и сброс сточных вод, не имея на это разрешения. В ситуацию вмешалась природоохранная прокуратура.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства компанией «Амуринвестпроект» и выявила нарушения.

Фирма на основании лицензии на право пользования недрами добывает россыпное золото на территории Тындинского района. В своей деятельности она использует воду ручья Малые Валючи. Однако золотодобытчики не оформили разрешительные документы: договор водопользования и решение о предоставлении водного объекта в пользование.

По данному факту прокурор обратился с заявлением в Тындинский районный суд с требованием запретить компании «Амуринвестпроект» пользоваться водным объектом при добыче россыпного золота. Суд в полном объеме удовлетворил его требования и запретил золотодобывающему предприятию пользоваться водами ручья Малые Валючи, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.