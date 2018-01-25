В Селемджинском районе запустили ледовую переправу на время ремонта моста

Фото: sakhalife.ru

24 января в поселке Стойба Селемджинского района специальная комиссия допустила к эксплуатации технологическую переправу. Ледовая дорога будет действовать, пока идет ремонт автомобильного моста через реку Мын.

Было проведено техническое освидетельствование переправы, составлен соответствующий акт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На сегодняшний день в Приамурье действуют ледовые переправы: в Селемджинском районе на реке Селемдже, в Зейском районе на реке Деп, в Мазановском районе на реке Селемдже, в Тындинском районе на реке Нюкже, в Шимановском районе на реке Зее, в Зейском районе на реке Гилюй, а также международная грузопассажирская переправа на реке Амур.

В Свободненском районе на реке Зее ледовая переправа Свободный – Введеновка временно закрыта в связи с образованием наледи. Она возобновит работу после стабилизации обстановки.