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25января
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сегодня, 12:45 0

Следы тигра, обнаруженные в Архаринском районе, принадлежат крупному самцу

Следы тигра, обнаруженные в Архаринском районе, принадлежат крупному самцу
Фото: faunazoo.ru

Специалисты определили, кому принадлежат тигриные следы, обнаруженные недавно в Архаринском районе. Как оказалось, их оставил крупный самец. Зверь для местных жителей угрозы пока не представляет.

Хищник не подходит к населенным пунктам, предпочитая держаться в лесном массиве и вблизи проселочных дорог. Его перемещения отслеживают специалисты управления по охране животного мира Приамурья и Хинганского заповедника. В случае возникновения каких-либо угроз на место готова выехать конфликтная группа, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира области.

«В Архаринском районе для тигра достаточно еды. Здесь довольно много кабанов и изюбров, так что прокормиться хищник сможет без труда. Вполне вероятно, что он останется на территории региона», – сказал замначальника отдела охраны животного мира управления Николай Степанов.

Между тем в соседней Еврейской автономной области амурских тигров насчитывается уже около десяти. Жить в тесноте полосатые хищники не любят, предпочитая иметь довольно обширные личные охотничьи угодья. Поэтому вероятность того, что кто-то из этих зверей решит переселиться в Приамурье, достаточно высока, отмечают в ведомстве.

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#животные

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