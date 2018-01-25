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Морозы позволили курсантам-арктикам ДВОКУ больше тренироваться на открытом воздухе

Морозы позволили курсантам-арктикам ДВОКУ больше тренироваться на открытом воздухе
Фото: structure.mil.ru

В ДВОКУ увеличили количество тренировок на открытом воздухе для курсантов-арктиков. Это связано с сильными морозами в Приамурье. Обучающимся на факультете применения арктических подразделений в будущем предстоит служить в том числе в условиях низких температур и полярной ночи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На занятиях курсанты используют различные виды стрелкового оружия и вооружение боевых машин. Стрельбу ведут в том числе с ходу на лыжах и во время коротких остановок, используя для упора штатного оружия лыжные палки. Также они тренируются водить снегоходы А1 и армейские вездеходы МТЛБ. Большое внимание уделено практическим ночным занятиям.

Низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.

ДВОКУ – единственное военное заведение, где готовят офицеров-специалистов для подразделений, действующих в условиях Арктики. В 2017 году состоялся первый выпуск факультета, офицеры которого уже выполняют задачи в соединениях и частях дислоцированных за полярным кругом.

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#военные #погода

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