Морозы позволили курсантам-арктикам ДВОКУ больше тренироваться на открытом воздухе
В ДВОКУ увеличили количество тренировок на открытом воздухе для курсантов-арктиков. Это связано с сильными морозами в Приамурье. Обучающимся на факультете применения арктических подразделений в будущем предстоит служить в том числе в условиях низких температур и полярной ночи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.
На занятиях курсанты используют различные виды стрелкового оружия и вооружение боевых машин. Стрельбу ведут в том числе с ходу на лыжах и во время коротких остановок, используя для упора штатного оружия лыжные палки. Также они тренируются водить снегоходы А1 и армейские вездеходы МТЛБ. Большое внимание уделено практическим ночным занятиям.
Низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.
ДВОКУ – единственное военное заведение, где готовят офицеров-специалистов для подразделений, действующих в условиях Арктики. В 2017 году состоялся первый выпуск факультета, офицеры которого уже выполняют задачи в соединениях и частях дислоцированных за полярным кругом.
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