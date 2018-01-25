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Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 26 января

Порывы ветра до 15 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 26 января
Фото: Pikabu

В Амурской области 26 января ожидается переменная облачность, в отдельных северных районах пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 28…33 градуса, местами – минус 38…43. Днем термометры покажут 19…24 градуса ниже нуля, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 25…30.

В Благовещенске ночью 26 января установится переменная облачность, днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 27…29 градусов, днем – минус 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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