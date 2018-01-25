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25января
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сегодня, 12:12 2

На Зейском водохранилище грузовик едва не ушел под лед

На Зейском водохранилище грузовик едва не ушел под лед
Фото: instagram.com/blag_dtp

На Зейском водохранилище произошло ЧП с грузовым автомобилем. Транспорт, перевозивший пиломатериал, ушел под лед задней частью. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

В соцсетях сообщается, что происшествие случилось между поселками Хвойный и Горный. В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» факт подтвердили и уточнили, что спасатели Центра на месте не работают, поскольку грузовик было решено вызволять своими силами. Люди во время ЧП не пострадали.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    В трещину провалился. Ничего страшного,там бывает. Водитель неопытный,первый раз там ехал. Местные жители в первую же ночь помощь оказали,-сняли аккумуляторы,солярку слили,фары сняли,из кабины кое-что унесли,-наверное,чтобы легче было вытаскивать машину. Север уже не тот...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    lev4ikВ трещину провалился. Ничего страшного,там бывает. Водитель неопытный,первый раз там ехал. Местные жители в первую же ночь помощь оказали,-сняли аккумуляторы,солярку слили,фары сняли,из кабины кое-что унесли,-наверное,чтобы легче было вытаскивать машину. Север уже не тот...
    суровый край- суровый, но справедливый народ!

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