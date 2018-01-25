На Зейском водохранилище грузовик едва не ушел под лед

Фото: instagram.com/blag_dtp

На Зейском водохранилище произошло ЧП с грузовым автомобилем. Транспорт, перевозивший пиломатериал, ушел под лед задней частью. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

В соцсетях сообщается, что происшествие случилось между поселками Хвойный и Горный. В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» факт подтвердили и уточнили, что спасатели Центра на месте не работают, поскольку грузовик было решено вызволять своими силами. Люди во время ЧП не пострадали.