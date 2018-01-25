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25января
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сегодня, 12:10 1

Право назначать выплаты за первенцев передали амурским городам и районам

Право назначать выплаты за первенцев передали амурским городам и районам
Фото: mkset.ru

Полномочия по назначению выплат семьям, в которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок, передали управлениям социальной защиты населения на местах. Такое решение амурские парламентарии приняли на первой в новом году сессии.

«Вносимые изменения – это возможность передачи полномочий от органов государственной власти – министерства соцзащиты – на управления социальной защиты в районах. Это позволит, во-первых, ускорить эту процедуру, и самое главное – людям не придется ездить в областной центр. Получать данную услугу они смогут на месте», – пояснила председатель комитета по вопросам социальной политики заксобрания области Ирина Киевская.

Законопроект о передаче полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка государственным казенным учреждениям депутаты приняли сразу в двух чтениях.

Заявления на назначение выплат при рождении первого ребенка в территориальных органах соцзащиты Приамурья принимают с 17 января. За это время поступило только 4 заявления от семей из Благовещенска, Благовещенского района, Шимановска и Тамбовского района. Семье из Тамбовского района выплату в минсоцзащиты назначили, остальные заявления рассматриваются.

Претендовать на выплату могут семьи, в которых доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения.

Теперь для принятия решений территориальным управлениям не придется направлять документы в областной центр. Принимать такие решения они смогут на местах. Ежемесячная выплата, которую семьи будут получать до достижения ребенком 1,5 лет, равна прожиточному минимуму, установленному для ребенка в области. Сегодня это 12 000 рублей.

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#дети #заксобрание #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Туська

    Туська
    2 часа назад

    На всех углах трезвонят про эту выплату, что не день то "новость". Зачем? Давайте и другие соцвыплаты обсудим.

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