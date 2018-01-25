Амурчане смогут ездить во Владивосток и Москву в новых плацкартах с душами

23 января во Владивостоке состоялась презентация новых плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Такие плацкарты будут включены в состав пассажирских поездов № 099 и 100, курсирующих между Владивостоком и Москвой. Эти поезда следуют и через Приамурье.

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения.

В каждом купе есть электропитание на 220 вольт и USB-порты. Вибрация снижена благодаря особым материалам в теплоизоляции пола и кузова. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Новые вагоны встанут на рельсы после того, как завершится процедура присвоения бортовых номеров.