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Амурчане смогут ездить во Владивосток и Москву в новых плацкартах с душами

Амурчане смогут ездить во Владивосток и Москву в новых плацкартах с душами

23 января во Владивостоке состоялась презентация новых плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Такие плацкарты будут включены в состав пассажирских поездов № 099 и 100, курсирующих между Владивостоком и Москвой. Эти поезда следуют и через Приамурье.

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения.

В каждом купе есть электропитание на 220 вольт и USB-порты. Вибрация снижена благодаря особым материалам в теплоизоляции пола и кузова. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Новые вагоны встанут на рельсы после того, как завершится процедура присвоения бортовых номеров.

Просмотров всего: 1414

#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    цену озвучьте

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    Бодрый обещал поезд Блага-Владивосток. ХДЕ?

  • Astoriya

    Astoriya
    2 часа назад

    Только плацкарты будут новые? А купе?

  • Caramel

    Caramel
    2 часа назад

    С мертвыми душами?)

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    матался уже на таком в НГ праздники БЛ - ХБ и обратно, розетки есть , USB Есть, но я не юзал , хз чё там и как устроенно , но было прохладно , однако "ванны" для матрацев очень удобно !

  • full

    full
    24 минуты назад

    Посмотрим, что за вагоны. В последний раз в конце ноября был забавный вагон - розетки под всеми столиками там, где четыре места... Удобно, узбеки были довольны.

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