Наследником накопительной части своей пенсии пенсионер может сделать любого человека

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На накопительную часть пенсии могут претендовать не только родственники умершего, но и те, кого он укажет в заявлении, поданном при жизни. Эта сумма формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, а также у тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий.

Кроме того, накопления есть у граждан, за которых работодатель уплачивал страховые взносы в период с 2002 по 2004 годы.

По закону, если человек умирает и не оставляет завещания, средства наследуют родственники, но по заявлению можно передать их и другим лицам. Об этом службе информации «Эха Москвы в Благовещенске» рассказала начальник отдела организации учета процесса инвестирования амурского отделения Пенсионного фонда Елена Гончарова.

«Мы столкнулись с тем, что многие граждане не знают о таком праве – о том, что они могут при жизни распорядиться своими пенсионными накоплениями, оставив данное заявление. На дату смерти Пенсионный фонд рассмотрит последнее такое заявление. Там он может указать хоть кого, это не обязательно должны быть родственники. Может добавлять наследников, разделять между ними доли – кому какая доля должна достаться. Ну и, соответственно, тогда уже Пенсионный фонд оплачивает не наследникам, а по заявлению того, кто сам назначил застрахованное лицо», – сказала Елена Гончарова.

Узнать о наличии накоплений и получить консультацию можно по телефону горячей линии Пенсионного фонда: 202-390.

Полную версию интервью с Еленой Гончаровой можно прочитать на сайте в разделе «Интервью».