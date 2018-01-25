В Свободном спустя год простоя заработала ветеринарная лаборатория

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В Свободном после долгого перерыва начала работать ветеринарная лаборатория. На деньги из областного бюджета учреждение закупило два современных бокса биологической безопасности, а за счет собственных средств приобрело новую мебель и сделало ремонт.

«Лаборатория уже получила необходимую лицензию, ветврач прошел курсы повышения квалификации, и теперь учреждение может проводить практически любые исследования молока, мяса, яиц, а также проверять животных на различные заболевания. Из-за отсутствия современного оборудования, лаборатория была закрыта почти год. Животноводам Свободного и района приходилось отправлять все материалы на исследования в Благовещенск. Конечно, для них это было неудобно и более затратно», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Боксы микробиологической безопасности (ламинарные боксы) нужны для работы с патогенными микроорганизмами. Без них проводить исследование потенциально заразных проб запрещено. Благодаря новым боксам стоимостью 564 тысячи рублей специалисты смогут работать практически со всеми часто встречающимися патогенами и лишь в особо серьёзных случаях – к примеру, при подозрении на сибирскую язву или бешенство – пробы придется отправлять в областную ветеринарную лабораторию.