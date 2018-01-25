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25января
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сегодня, 11:02 7

Приамурью выделили почти 3 миллиона рублей на организацию президентских выборов

Приамурью выделили почти 3 миллиона рублей на организацию президентских выборов
Фото: smolensk-i.ru

Российский Центризбирком выделил нескольким регионам РФ дополнительные средства на организацию предстоящих выборов президента страны. Деньги получат четыре региона, в том числе Амурская область – 2,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК 24 января. Общая сумма выделенных средств – 18,03 миллиона рублей. Кроме Приамурья, деньги получат Красноярский край – 9,5 миллиона рублей, Чукотка – около 5,1 миллиона и Адыгея – 500 тысяч рублей.

Дополнительные средства, как правило, требуются на организацию досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. В первую очередь, это затраты на авиационные перелеты, которые позволят членам участковых избирательных комиссий прибыть к проживающим в отдаленных местностях избирателям.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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#выборы #финансы

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Лучше раздайте в конвертах с пометкой от-"ЦарЯ" и конституцию выкиньте/

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    ...кстати! 3600₽ на рыло.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    не густо. Видать политика не меняется, чем хуже агитация тем меньше народу придет-тем лучше.

  • квт

    квт
    2 часа назад

    БаРмалею а чьи "рыла" вы посчитали? если все население Амурской области то 2900000 : 797900 человек, проживающих на 01.01.2018 в области = 3 руб. 63 коп. :-))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    3.2

  • samdidu

    samdidu
    2 часа назад

    БаРмалей 53 минуты назад

    Лучше раздайте в конвертах с пометкой от-"ЦарЯ" и конституцию выкиньте/

    + 100500

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Это только на организацию выборов? На проведение еще дадут?

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