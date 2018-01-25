Приамурью выделили почти 3 миллиона рублей на организацию президентских выборов
Российский Центризбирком выделил нескольким регионам РФ дополнительные средства на организацию предстоящих выборов президента страны. Деньги получат четыре региона, в том числе Амурская область – 2,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК 24 января. Общая сумма выделенных средств – 18,03 миллиона рублей. Кроме Приамурья, деньги получат Красноярский край – 9,5 миллиона рублей, Чукотка – около 5,1 миллиона и Адыгея – 500 тысяч рублей.
Дополнительные средства, как правило, требуются на организацию досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. В первую очередь, это затраты на авиационные перелеты, которые позволят членам участковых избирательных комиссий прибыть к проживающим в отдаленных местностях избирателям.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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