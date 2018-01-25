За год 25 пенсионеров-северян переехали за счет Пенсионного фонда в южные районы Приамурья

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В 2017 году 25 пенсионеров поменяли место жительства, переехав из северных городов России и северных районов Приамурья на юг Амурской области. Общая сумма компенсации составила почти 575 тысяч рублей. Пенсионный фонд оплатил им как проезд, так и провоз багажа.

Пожилые люди в основном прибывают из северных районов Амурской области, а также с Чукотки, Камчатки, Якутии и Сахалина. Большинство переселенцев – 17 – поселились в Благовещенске, еще четыре пенсионера постоянным местом жительства выбрали Райчихинск, по одному поселились в Белогорском, Тамбовском, Октябрьском и Архаринском районах.

«Программа компенсации переезда пенсионерам-северянам на новое место жительства заработала с 2013 года. Воспользоваться ей могут только неработающие пожилые люди. Причин для переезда у северян несколько: выработанный северный стаж позволяет сохранять повышенную пенсию, а на новом месте жизнь не такая дорогая, да и климат мягче», – рассказали в амурском отделении Пенсионного фонда.

В среднем размер компенсации по переезду в 2017 году составил 23 тысячи рублей на одного человека. Пенсионный фонд оплачивает авиа- и железнодорожные билеты, а также переезд на личном автотранспорте пенсионера при предоставлении чеков автозаправочных станций. Если багаж (мебель, бытовая техника и другое) доставлялся отдельно на грузовом автотранспорте, то оплата производится иначе – по прибытии на ближайшей железнодорожной станции берется справка о стоимости перевоза багажа железнодорожным транспортом. Провоз багажа оплачивается в расчёте одна тонна на пенсионера и до пяти тонн на всех членов семьи.

Компенсация расходов производится в Пенсионном фонде по новому месту жительства после регистрации. Однако еще перед отъездом стоит обратиться к специалистам ПФР и получить детальные разъяснения, какие документы потребуется для компенсации и как их оформить, потому что существуют нюансы, отмечают в ПФР.

«В 2017 году было вынесено три отказа по причинам отсутствия подтверждающих справок или несоответствия сведений в них. Еще дома, до отъезда, пенсионер может прийти в Пенсионный фонд, получить все разъяснения, а также специальную памятку для переезжающих граждан, в которой учтены все возможные случаи», – рассказала главный специалист-эксперт отдела социальных выплат отделения ПФР по Амурской области Светлана Маюк.

Памятка также размещена на сайте Пенсионного фонда. Дополнительные вопросы можно задавать по телефону 8 (4162) 202-319.