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В Благовещенске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Благовещенске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фото: gtrk-saratov.ru

24 января в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал мужчина-пешеход. На него наехал неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся в места аварии.

ДТП случилось в 12:20 на регулируемом перекрестке улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно это был микроавтобус белого цвета), сбил мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил травму и обратился в травмпункт. Водитель машины с места ДТП скрылся, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или самого водителя. Всех, кому известно местонахождение этого автомобиля, просят сообщить в органы. Любую информацию о ДТП можно сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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